Hasta un 69% de descuento en ExpenseOwl

Despliega ExpenseOwl con un solo clic.

Gestor de gastos ligero y autoalojado con gráficos de panel, gestión de categorías e importación/exportación de CSV. No se requiere base de datos.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega ExpenseOwl con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con ExpenseOwl

ExpenseOwl es una aplicación mínima de seguimiento de gastos autoalojada que almacena todos los datos en archivos JSON locales sin necesidad de una base de datos externa. Proporciona un panel de control limpio con gráficos circulares y resúmenes de flujo de caja, una tabla de gastos ordenable para revisar las entradas y un panel de configuración para gestionar categorías, moneda e importación/exportación de datos.

Alojar ExpenseOwl en tu propio VPS significa que tus registros financieros personales nunca abandonan tu infraestructura. El diseño ligero se implementa en segundos sin ningún servicio de base de datos que mantener, lo que lo convierte en una de las formas más sencillas de tomar el control total de tus datos financieros personales.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ExpenseOwl

Panel de control de gastos

Los gráficos circulares y los resúmenes de flujo de caja ofrecen un desglose visual instantáneo de los patrones de gasto en todas las categorías de seguimiento.

Gestión por categorías

Define y edita categorías de gastos personalizadas en el panel de configuración para adaptarlas a tu sistema de presupuesto personal o doméstico.

Importación y exportación de CSV

Mover datos hacia y desde ExpenseOwl usando archivos CSV: útil para importar historial de otras aplicaciones o crear copias de seguridad portátiles.

No se requiere base de datos

Todos los datos de gastos se almacenan en archivos JSON locales en el volumen designado, por lo que no hay ningún servicio de Postgres o MySQL que configurar o mantener.

Soporte PWA

Instala ExpenseOwl como una aplicación web progresiva en el escritorio o en el móvil para una experiencia similar a la de una aplicación nativa directamente desde el navegador.

¿Por qué ejecutar ExpenseOwl en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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