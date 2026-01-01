Implementa Karakeep con un solo clic.
Administrador de marcadores autoalojado con etiquetado con IA, búsqueda de texto completo y archivo de páginas para enlaces, notas y PDF.
Elige un plan VPS para Karakeep
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Karakeep
Karakeep es un gestor de marcadores moderno y autoalojado, diseñado para el archivo exhaustivo de información. Más allá de guardar URL, captura notas, imágenes, PDF y contenido de página completo con extracción automática de metadatos. El etiquetado y resumen con IA —a través de modelos de OpenAI o Ollama locales— organiza tu colección automáticamente, mientras que la búsqueda de texto completo con Meilisearch hace que la recuperación sea instantánea incluso con miles de elementos guardados.
Alojar Karakeep tú mismo en tu propio VPS mantiene tu historial de navegación y el contenido guardado completamente privados. No hay tarifas por marcador, ni cuotas de almacenamiento, ni acceso de terceros a tus datos. Las extensiones de navegador para Chrome y Firefox y las aplicaciones móviles para iOS y Android mantienen todo sincronizado en todos tus dispositivos.
Funciones clave de Karakeep
Etiquetado desarrollado con IA
Etiquetar y resumir automáticamente elementos guardados utilizando OpenAI o un modelo Ollama ejecutándose localmente: sin necesidad de organización manual.
Búsqueda de texto completo
Meilisearch indexa todo el contenido guardado, incluyendo páginas archivadas y PDFs, para que puedas encontrar cualquier cosa en tu colección en milisegundos.
Archivo de páginas y OCR
Conserva el contenido completo de la página incluso si las fuentes originales desaparecen, y extrae texto con capacidad de búsqueda de las imágenes utilizando el OCR integrado.
Navegador y sincronización móvil
Guarda tus marcadores con un solo clic desde las extensiones de Chrome o Firefox y accede a toda tu colección desde las aplicaciones de iOS y Android con sincronización automática.
Importar fuente RSS
Importa contenido automáticamente de fuentes RSS en colecciones organizadas, manteniendo tu base de conocimientos actualizada sin necesidad de guardarlo manualmente.
¿Por qué ejecutar Karakeep en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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