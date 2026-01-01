Despliega Checkmate con una instalación de un solo clic.
Plataforma de monitorización de servidores de código abierto para controlar el tiempo de actividad, el rendimiento y el estado de la infraestructura en tiempo real.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Checkmate
Checkmate es una aplicación de monitorización de servidores de código abierto que controla el tiempo de actividad, el rendimiento y el estado de tus servidores y servicios desde un único panel web. Ofrece comprobaciones de estado configurables, alertas en tiempo real, análisis de tendencias históricas, integración con Google PageSpeed Insights y monitorización de contenedores Docker — todo ello sin depender de un servicio de monitorización SaaS de pago.
Desplegar Checkmate en un VPS dedicado mantiene tu infraestructura de monitorización independiente de los sistemas que monitoriza, evitando que una única interrupción afecte tanto a tu aplicación como a tu capacidad para detectarla.
Funciones clave de Checkmate
Monitorización de disponibilidad en tiempo real
Comprueba continuamente tus servidores y servicios para que sepas el momento en que algo falla, no después de que los usuarios empiecen a quejarse.
Alertas de tiempo de inactividad por correo electrónico
Envía notificaciones instantáneas cuando los servicios se caen y cuando se recuperan, manteniendo a tu equipo informado sin comprobaciones manuales del panel de control.
Integración de PageSpeed
Obtiene métricas de Google PageSpeed Insights junto con los datos de tiempo de actividad para que puedas hacer un seguimiento tanto de la disponibilidad como del rendimiento de cara al usuario en un solo lugar.
Monitoreo de contenedores Docker
Supervisa las aplicaciones en contenedores a través del acceso al socket de Docker, proporcionando visibilidad de la salud tanto a nivel de host como a nivel de contenedor simultáneamente.
Análisis de tendencias históricas
Almacena el historial de tiempo de actividad a lo largo del tiempo para que puedas identificar interrupciones recurrentes, medir el cumplimiento del SLA y justificar las inversiones en infraestructura.
¿Por qué ejecutar Checkmate en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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