NodeBB es una plataforma de foros comunitarios de nueva generaciÃ³n basada en Node.js y WebSockets, que ofrece conversaciones en tiempo real que se asemejan mÃ¡s a una aplicaciÃ³n de chat que a un tablÃ³n de anuncios tradicional. Con mÃ¡s de 15.000 estrellas en GitHub, confÃ­an en ella proyectos de software, instituciones educativas, comunidades de jugadores y empresas para la discusiÃ³n, el soporte y el intercambio de conocimientos.

Autoalojar NodeBB en tu VPS te da la propiedad total de los datos de tu comunidad, elimina las tarifas por usuario y te permite personalizar la plataforma con cientos de plugins de la comunidad, todo ello respaldado por PostgreSQL para un almacenamiento fiable y escalable.