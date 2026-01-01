Despliega Bludit con un solo clic.
Sencillo, rápido y seguro CMS de archivos planos para blogs personales y sitios pequeños sin necesidad de base de datos.
Elige un plan VPS para Bludit
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Bludit
Bludit es un sistema de gestión de contenido de archivo plano de código abierto que almacena cada entrada, página y configuración como archivos Markdown y JSON en el disco. Dado que no necesita MySQL, PostgreSQL ni ninguna otra base de datos, toda la pila es más ligera, más rápida de respaldar y más fácil de migrar entre servidores que los CMS de PHP tradicionales.
Alojar Bludit por cuenta propia en un VPS ofrece a los blogueros y propietarios de sitios pequeños la propiedad total de su contenido y temas, sin tarifas de alojamiento de terceros y sin dependencia de plataforma. Las entradas se pueden editar desde un panel de administración basado en navegador o directamente en el sistema de archivos, y el proyecto incluye un gestor de imágenes integrado, un sistema de plugins y temas modernos listos para personalizar.
Funciones clave de Bludit
No se requiere base de datos
Almacena todo el contenido en archivos Markdown y JSON planos para que la implementación, la copia de seguridad y el control de versiones sean tan sencillos como copiar una carpeta.
Publicación de Markdown
Escribe entradas y páginas en Markdown con un editor basado en navegador que admite borradores, publicación programada y categorías.
Temas y plugins
Personaliza la apariencia con temas modernos integrados y amplía la funcionalidad a través de un sistema de plugins sin tocar el código principal.
Gestor de imágenes integrado
Sube, organiza e incrusta imágenes desde una biblioteca de medios integrada en el panel de control sin servicios de almacenamiento externos.
Roles multiusuario
Invita a editores y autores con permisos distintos para que varios colaboradores puedan publicar sin compartir una sola cuenta.
¿Por qué ejecutar Bludit en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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