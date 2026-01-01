Hasta un 69% de descuento en Bludit

Despliega Bludit con un solo clic.

Sencillo, rápido y seguro CMS de archivos planos para blogs personales y sitios pequeños sin necesidad de base de datos.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  /mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Bludit con un solo clic.

Elige un plan VPS para Bludit

-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Bludit

Bludit es un sistema de gestión de contenido de archivo plano de código abierto que almacena cada entrada, página y configuración como archivos Markdown y JSON en el disco. Dado que no necesita MySQL, PostgreSQL ni ninguna otra base de datos, toda la pila es más ligera, más rápida de respaldar y más fácil de migrar entre servidores que los CMS de PHP tradicionales.

Alojar Bludit por cuenta propia en un VPS ofrece a los blogueros y propietarios de sitios pequeños la propiedad total de su contenido y temas, sin tarifas de alojamiento de terceros y sin dependencia de plataforma. Las entradas se pueden editar desde un panel de administración basado en navegador o directamente en el sistema de archivos, y el proyecto incluye un gestor de imágenes integrado, un sistema de plugins y temas modernos listos para personalizar.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Bludit

No se requiere base de datos

Almacena todo el contenido en archivos Markdown y JSON planos para que la implementación, la copia de seguridad y el control de versiones sean tan sencillos como copiar una carpeta.

Publicación de Markdown

Escribe entradas y páginas en Markdown con un editor basado en navegador que admite borradores, publicación programada y categorías.

Temas y plugins

Personaliza la apariencia con temas modernos integrados y amplía la funcionalidad a través de un sistema de plugins sin tocar el código principal.

Gestor de imágenes integrado

Sube, organiza e incrusta imágenes desde una biblioteca de medios integrada en el panel de control sin servicios de almacenamiento externos.

Roles multiusuario

Invita a editores y autores con permisos distintos para que varios colaboradores puedan publicar sin compartir una sola cuenta.

¿Por qué ejecutar Bludit en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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