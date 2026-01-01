Implementa HFS con un solo clic.
Servidor de archivos HTTP autoalojado que te permite compartir archivos directamente desde tu disco a travÃ©s de una interfaz web moderna.
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con HFS
HFS (HTTP File Server) es un servidor ligero y autoalojado para compartir archivos que convierte tu VPS en un centro de intercambio de archivos totalmente funcional y accesible desde cualquier navegador. Ofrece una interfaz web limpia y adaptable para navegar, descargar y subir archivos sin necesidad de instalar ningÃºn software cliente.
Con cuentas de usuario integradas, control de acceso por carpeta, limitaciÃ³n de ancho de banda y un sistema de archivos virtual, HFS te da control total sobre quiÃ©n puede acceder a quÃ© archivos. El autoalojamiento en tu propio VPS significa almacenamiento y ancho de banda ilimitados sin tarifas mensuales por usuario.
Funciones clave de HFS
Sistema de archivos virtual
Organiza el contenido compartido en una estructura de carpetas virtual independiente de la disposiciÃ³n real de tu disco, dÃ¡ndote control total sobre lo que ven los usuarios.
Cuentas de usuario y permisos
Crea cuentas con permisos de lectura, escritura y eliminaciÃ³n por carpeta para que diferentes usuarios accedan solo a los archivos que estÃ¡n autorizados a ver.
Cargas y descargas reanudables
Admite transferencias reanudables para que las operaciones de archivos grandes sobrevivan a las interrupciones de red sin tener que empezar de cero.
LimitaciÃ³n de ancho de banda
Establece lÃmites de velocidad de subida y bajada por usuario o globalmente para que tu servidor siga respondiendo incluso durante transferencias de archivos pesadas.
Sistema de plugins
Extend HFS with community plugins for thumbnails, LDAP authentication, anti-brute-force protection, themes, and more.
Â¿Por quÃ© ejecutar HFS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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