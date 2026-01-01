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Plataforma de observabilidad de IA de código abierto para rastrear, evaluar y monitorizar aplicaciones LLM y agentes de IA en producción.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Phoenix

Phoenix es una plataforma de observabilidad de IA de código abierto creada por Arize AI para equipos que desarrollan aplicaciones con modelos de lenguaje grandes, agentes y pipelines de recuperación. Captura cada traza producida por tu aplicación a través de la instrumentación estándar de OpenTelemetry, mostrando la latencia, el uso de tokens y la calidad de la respuesta para que los ingenieros puedan detectar regresiones antes de que lleguen a los clientes. Con integraciones listas para usar para LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic y la mayoría de los otros frameworks de IA, Phoenix se integra en los pipelines existentes sin reescribir código.

Alojar Phoenix por tu cuenta en tu propio VPS mantiene las indicaciones, las salidas del modelo y el contexto de recuperación en la infraestructura que tú controlas. No hay tarifas por traza ni restricciones de residencia de datos: almacena tanta telemetría como tu disco permita.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Phoenix

Trazado de OpenTelemetry

Captura el árbol de ejecución completo de cada llamada a LLM, invocación de herramientas y paso de recuperación utilizando el protocolo OTLP estándar.

Marco de evaluación

Ejecuta evaluadores basados en código y LLM como juez en conjuntos de datos para evaluar la calidad de las respuestas y detectar regresiones antes de la implementación.

Zona de pruebas de prompts

Iterar en las indicaciones en paralelo entre modelos y parámetros sin tocar el código de la aplicación ni volver a desplegar.

Integraciones de marco

Instrumentación lista para usar para LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock y Vertex AI.

Experimentos con conjuntos de datos

Construir conjuntos de datos a partir de trazas de producción y reproducirlos frente a nuevas versiones de prompt o de modelo para comparar los resultados.

Análisis de incrustación

Inspecciona la calidad de la recuperación con visualizaciones de incrustaciones que revelan la deriva, los clústeres y los resultados de baja relevancia.

¿Por qué ejecutar Phoenix en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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