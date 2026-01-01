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Espacio de trabajo de conocimiento nativo con IA que combina la toma de notas, la gestiÃ³n de documentos y el chat contextual con IA en una sola aplicaciÃ³n autoalojada.

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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Open Notebook

Open Notebook es una plataforma de notas nativa de IA y autoalojada que mantiene tu escritura, investigaciÃ³n y asistencia de IA en un Ãºnico entorno. En lugar de cambiar entre documentos, interfaces de chat y sistemas de archivos dispersos, Open Notebook crea un Ãºnico espacio de trabajo donde las notas, los archivos subidos y el contexto de IA permanecen conectados, lo que facilita el paso de ideas preliminares a documentaciÃ³n estructurada sin perder el conocimiento que construyes con el tiempo.

Este despliegue combina Open Notebook con SurrealDB para un almacenamiento persistente, manteniendo todas tus notas y el historial de interacciÃ³n con la IA en tu propia infraestructura. El autoalojamiento significa que tus datos nunca pasan por sistemas SaaS de terceros, y conservas el control total sobre el acceso, las copias de seguridad y la retenciÃ³n.

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Funciones clave de Open Notebook

Workspace de IA unificado

Las notas y el chat con IA comparten el mismo contexto, por lo que el asistente se basa en tus documentos reales en lugar de solo en conocimientos generales.

Backend de SurrealDB

La instancia dedicada de SurrealDB proporciona almacenamiento rÃ¡pido y persistente para notas, archivos subidos y el estado de la base de datos tras los reinicios.

Asistencia sensible al contexto

Haz preguntas sobre tu propio material y obtÃ©n respuestas basadas en las notas y los documentos que ya has escrito.

Privado por diseÃ±o

Todos los datos permanecen en tu VPS: sin sincronizaciÃ³n SaaS, sin acceso de terceros a tus notas o conversaciones de IA.

GestiÃ³n de conocimiento flexible

Ideal para diarios de investigaciÃ³n personal, runbooks de ingenierÃ­a, planificaciÃ³n de productos y bases de conocimiento a largo plazo.

Â¿Por quÃ© ejecutar Open Notebook en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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