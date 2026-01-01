Hasta un 69% de descuento en Apache Pinot

Desplegar Apache Pinot con un solo clic.

Almacén de datos OLAP distribuido en tiempo real diseñado para análisis en fracciones de segundo sobre datos de streaming y por lotes a escala masiva.

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VPS administrado con IA
5,49  /mes
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Desplegar Apache Pinot con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Apache Pinot

Apache Pinot es un almacén de datos OLAP distribuido en tiempo real, creado en LinkedIn y utilizado en producción por Uber, Stripe, Walmart, Target y Slack para impulsar análisis orientados al usuario sobre miles de millones de eventos. Ingiere datos de fuentes de streaming como Kafka y Kinesis, así como de fuentes por lotes como S3 y HDFS, y responde a consultas SQL en milisegundos, incluso con miles de usuarios concurrentes.

Alojar Pinot en tu propio VPS mantiene la latencia de las consultas, las políticas de retención y la configuración del inquilino bajo control directo, sin facturación por consulta ni dependencia de proveedor. El controlador de Pinot incluye una consola web integrada para la gestión de esquemas, la configuración de tablas y la exploración SQL ad-hoc.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache Pinot

Consultas SQL de subsegundo

El almacenamiento columnar con índices de árbol de estrellas, invertidos y de rango devuelve una latencia de consulta p99 en milisegundos en miles de millones de filas.

Ingesta en tiempo real y por lotes

Los conectores nativos para Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS y JDBC te permiten mezclar datos en streaming e históricos dentro de una única tabla.

Alta concurrencia

Diseñado para miles de consultas por segundo desde paneles de control orientados al usuario y productos de análisis internos sin precomputación.

Consola de consultas integrada

El controlador de Pinot incluye una interfaz de usuario web para navegar por las tablas, ejecutar SQL ad-hoc y gestionar esquemas, segmentos y arrendatarios.

Insertar o actualizar y deduplicar tablas

Los upserts de clave primaria y las actualizaciones parciales hacen que Pinot sea adecuado para la captura de datos modificados y los flujos de eventos mutables, no solo para los registros de solo anexión.

¿Por qué ejecutar Apache Pinot en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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