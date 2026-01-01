Desplegar Apache Pinot con un solo clic.
Almacén de datos OLAP distribuido en tiempo real diseñado para análisis en fracciones de segundo sobre datos de streaming y por lotes a escala masiva.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Apache Pinot
Apache Pinot es un almacén de datos OLAP distribuido en tiempo real, creado en LinkedIn y utilizado en producción por Uber, Stripe, Walmart, Target y Slack para impulsar análisis orientados al usuario sobre miles de millones de eventos. Ingiere datos de fuentes de streaming como Kafka y Kinesis, así como de fuentes por lotes como S3 y HDFS, y responde a consultas SQL en milisegundos, incluso con miles de usuarios concurrentes.
Alojar Pinot en tu propio VPS mantiene la latencia de las consultas, las políticas de retención y la configuración del inquilino bajo control directo, sin facturación por consulta ni dependencia de proveedor. El controlador de Pinot incluye una consola web integrada para la gestión de esquemas, la configuración de tablas y la exploración SQL ad-hoc.
Funciones clave de Apache Pinot
Consultas SQL de subsegundo
El almacenamiento columnar con índices de árbol de estrellas, invertidos y de rango devuelve una latencia de consulta p99 en milisegundos en miles de millones de filas.
Ingesta en tiempo real y por lotes
Los conectores nativos para Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS y JDBC te permiten mezclar datos en streaming e históricos dentro de una única tabla.
Alta concurrencia
Diseñado para miles de consultas por segundo desde paneles de control orientados al usuario y productos de análisis internos sin precomputación.
Consola de consultas integrada
El controlador de Pinot incluye una interfaz de usuario web para navegar por las tablas, ejecutar SQL ad-hoc y gestionar esquemas, segmentos y arrendatarios.
Insertar o actualizar y deduplicar tablas
Los upserts de clave primaria y las actualizaciones parciales hacen que Pinot sea adecuado para la captura de datos modificados y los flujos de eventos mutables, no solo para los registros de solo anexión.
¿Por qué ejecutar Apache Pinot en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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