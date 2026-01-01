PicoClaw es un asistente de IA de cĆ³digo abierto independiente iniciado por Sipeed y escrito completamente en Go desde cero. El proyecto fue reconstruido a travĆ©s de un proceso de autoarranque ā el propio Agente de IA impulsĆ³ la migraciĆ³n de la arquitectura y la optimizaciĆ³n del cĆ³digo ā produciendo un Ćŗnico binario estĆ”tico que arranca en menos de un segundo y se ejecuta en un solo nĆŗcleo de CPU.

DiseĆ±ado para ser diminuto, rĆ”pido y desplegable en cualquier lugar, PicoClaw ejecuta las mismas cargas de trabajo que los frameworks de agentes mucho mĆ”s pesados, consumiendo alrededor de 10 MB de RAM. Alojar el lanzador en un VPS te proporciona una consola basada en navegador, configuraciĆ³n persistente y una pasarela de larga duraciĆ³n que conecta tu LLM elegido con Telegram, Discord, Matrix, WeChat y cualquier servidor MCP al que lo dirijas.