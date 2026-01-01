Implementa Verdaccio con un solo clic.
Registro proxy npm privado y ligero para publicar, almacenar en caché y gestionar paquetes JavaScript dentro de tu equipo.
Elige un plan VPS para Verdaccio
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Verdaccio
Verdaccio es un registro npm privado ligero y de código abierto que permite a los equipos publicar paquetes internos y actuar como proxy del registro npm público. A diferencia de los registros alojados que cobran por usuario o imponen límites de velocidad, Verdaccio se ejecuta completamente en tu propia infraestructura, lo que te proporciona una caché local rápida de paquetes npm junto con un almacén seguro para tus módulos privados de JavaScript.
El autoalojamiento con Verdaccio elimina la dependencia de tus pipelines de compilación de la disponibilidad externa de npm, acelera las instalaciones mediante el almacenamiento en caché local y mantiene el código propietario fuera de los registros públicos. Es totalmente compatible con npm, Yarn y pnpm sin necesidad de cambios en la configuración del lado del cliente, más allá de apuntar a la URL de tu registro.
Funciones clave de Verdaccio
Publicación de paquetes privados
Publica y distribuye paquetes npm internos dentro de tu equipo sin exponerlos al registro público.
npm proxy y caché
Refleja automáticamente los paquetes npm públicos localmente para que las instalaciones sigan siendo rápidas y fiables incluso cuando npm no está disponible.
npm, Yarn y pnpm compatibles
Funciona de inmediato con todos los principales gestores de paquetes de JavaScript: no se requieren plugins de cliente especiales ni envoltorios.
Autenticación integrada
Gestiona el acceso de usuarios con autenticación basada en htpasswd para controlar quién puede publicar o instalar paquetes.
UI web incluida
Explora paquetes, inspecciona versiones y busca en tu registro a través de una interfaz web limpia e integrada.
Ecosistema de plugins
Amplía el almacenamiento, la autenticación y el middleware a través de un completo sistema de plugins para integrarse con S3, LDAP o flujos de trabajo personalizados.
¿Por qué ejecutar Verdaccio en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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