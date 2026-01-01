Hasta un 69% de descuento en StarRocks

Despliega StarRocks con un solo clic.

Base de datos analítica de alto rendimiento diseñada para consultas en fracciones de segundo en datos a escala de petabytes.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con StarRocks

StarRocks es un almacén de datos analítico de próxima generación que ofrece respuestas a consultas en menos de un segundo a través de una arquitectura de procesamiento masivo en paralelo (MPP) y un motor de ejecución totalmente vectorizado. Diseñado para análisis en tiempo real, análisis multidimensional y cargas de trabajo altamente concurrentes, maneja conjuntos de datos desde gigabytes hasta petabytes sin sacrificar la velocidad de las consultas. Las vistas materializadas inteligentes se actualizan automáticamente al ingerir datos y se seleccionan de forma transparente en el momento de la consulta, mientras que un optimizador basado en costes totalmente personalizado garantiza planes de ejecución eficientes en uniones y agregaciones complejas.

Compatible a nivel de protocolo con MySQL, StarRocks se conecta de forma nativa a herramientas de BI como Apache Superset, Grafana y Tableau sin necesidad de controladores adicionales. Admite consultas directas a lagos de datos externos, incluyendo Apache Hive, Iceberg, Delta Lake y Hudi, y se integra con Kafka, Flink y Spark para la ingesta de datos en streaming, todo desde una única instancia autohospedada que tú controlas por completo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de StarRocks

Consultas subsegundo

El motor de ejecución vectorizado y el optimizador inteligente basado en costes ofrecen análisis en menos de un segundo en conjuntos de datos masivos sin preagregación ni cubos de datos.

Ingesta en tiempo real

El modelo de clave primaria soporta operaciones de upsert y consultas puntuales de alto rendimiento, permitiendo la ingesta simultánea de datos y la ejecución de consultas a escala.

Consultas de lago de datos

Consulta tablas de Apache Hive, Iceberg, Delta Lake y Hudi directamente utilizando catálogos externos: no se requiere migración de datos ni pipelines ETL.

Compatible con MySQL

Conecta cualquier cliente MySQL, herramienta de BI o pipeline de datos directamente a StarRocks usando el protocolo estándar de MySQL sin controladores adicionales.

Vistas Materializadas

Las vistas materializadas inteligentes se actualizan automáticamente con los cambios en los datos y se reutilizan de forma transparente en el momento de la consulta para acelerar los paneles de control y los informes.

¿Por qué ejecutar StarRocks en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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