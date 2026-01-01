Despliega StarRocks con un solo clic.
Base de datos analítica de alto rendimiento diseñada para consultas en fracciones de segundo en datos a escala de petabytes.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con StarRocks
StarRocks es un almacén de datos analítico de próxima generación que ofrece respuestas a consultas en menos de un segundo a través de una arquitectura de procesamiento masivo en paralelo (MPP) y un motor de ejecución totalmente vectorizado. Diseñado para análisis en tiempo real, análisis multidimensional y cargas de trabajo altamente concurrentes, maneja conjuntos de datos desde gigabytes hasta petabytes sin sacrificar la velocidad de las consultas. Las vistas materializadas inteligentes se actualizan automáticamente al ingerir datos y se seleccionan de forma transparente en el momento de la consulta, mientras que un optimizador basado en costes totalmente personalizado garantiza planes de ejecución eficientes en uniones y agregaciones complejas.
Compatible a nivel de protocolo con MySQL, StarRocks se conecta de forma nativa a herramientas de BI como Apache Superset, Grafana y Tableau sin necesidad de controladores adicionales. Admite consultas directas a lagos de datos externos, incluyendo Apache Hive, Iceberg, Delta Lake y Hudi, y se integra con Kafka, Flink y Spark para la ingesta de datos en streaming, todo desde una única instancia autohospedada que tú controlas por completo.
Funciones clave de StarRocks
Consultas subsegundo
El motor de ejecución vectorizado y el optimizador inteligente basado en costes ofrecen análisis en menos de un segundo en conjuntos de datos masivos sin preagregación ni cubos de datos.
Ingesta en tiempo real
El modelo de clave primaria soporta operaciones de upsert y consultas puntuales de alto rendimiento, permitiendo la ingesta simultánea de datos y la ejecución de consultas a escala.
Consultas de lago de datos
Consulta tablas de Apache Hive, Iceberg, Delta Lake y Hudi directamente utilizando catálogos externos: no se requiere migración de datos ni pipelines ETL.
Compatible con MySQL
Conecta cualquier cliente MySQL, herramienta de BI o pipeline de datos directamente a StarRocks usando el protocolo estándar de MySQL sin controladores adicionales.
Vistas Materializadas
Las vistas materializadas inteligentes se actualizan automáticamente con los cambios en los datos y se reutilizan de forma transparente en el momento de la consulta para acelerar los paneles de control y los informes.
¿Por qué ejecutar StarRocks en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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