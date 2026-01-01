Matomo es la plataforma de analítica web de código abierto líder en el mundo, utilizada por más de 1 millón de sitios web en más de 190 países. Como alternativa a Google Analytics centrada en la privacidad, ofrece análisis detallados de visitantes, seguimiento de conversiones, mapas de calor, grabaciones de sesión y pruebas A/B, manteniendo el 100% de tus datos en tu propia infraestructura. Ningún tercero recibe tus datos de visitante, y el seguimiento sigue siendo preciso incluso cuando los bloqueadores de anuncios bloquearían los scripts de análisis en la nube.

Alojar Matomo en tu propio VPS significa sitios web ilimitados, sin tarifas por visitante y total cumplimiento con GDPR, HIPAA y otras regulaciones de residencia de datos, lo que la convierte en la plataforma de análisis preferida para organizaciones que no pueden enviar datos de visitantes a proveedores externos.