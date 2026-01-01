Implementa Matomo con un solo clic.
Plataforma líder de analítica web de código abierto en la que confían más de 1 millón de sitios web con control total de los datos y cumplimiento del RGPD.
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Todo lo que puedes crear con Matomo
Matomo es la plataforma de analítica web de código abierto líder en el mundo, utilizada por más de 1 millón de sitios web en más de 190 países. Como alternativa a Google Analytics centrada en la privacidad, ofrece análisis detallados de visitantes, seguimiento de conversiones, mapas de calor, grabaciones de sesión y pruebas A/B, manteniendo el 100% de tus datos en tu propia infraestructura. Ningún tercero recibe tus datos de visitante, y el seguimiento sigue siendo preciso incluso cuando los bloqueadores de anuncios bloquearían los scripts de análisis en la nube.
Alojar Matomo en tu propio VPS significa sitios web ilimitados, sin tarifas por visitante y total cumplimiento con GDPR, HIPAA y otras regulaciones de residencia de datos, lo que la convierte en la plataforma de análisis preferida para organizaciones que no pueden enviar datos de visitantes a proveedores externos.
Funciones clave de Matomo
Propiedad completa de los datos
Todos los datos de los visitantes permanecen en tu infraestructura: sin compartir con terceros, sin perfilado por redes publicitarias y sin acceso de proveedores a tus análisis.
Cumplimiento del GDPR
Controles de privacidad integrados, gestión de consentimientos y herramientas de anonimización de datos facilitan el cumplimiento normativo.
Seguimiento de conversiones
Mide los objetivos, los embudos y la atribución a lo largo de todo el recorrido de tus visitantes para entender qué impulsa las conversiones.
Mapas de calor y grabaciones de sesiones
Mira dónde hacen clic los usuarios, se desplazan y dudan con mapas de calor visuales y sesiones de navegación grabadas.
Análisis de E-commerce
Haz un seguimiento de los ingresos, el rendimiento del producto, el abandono del carrito y el valor de vida del cliente con informes dedicados de comercio electrónico.
Sitios web ilimitados
Monitoriza tantos sitios web como necesites desde una única instancia de Matomo, sin tarifas por sitio ni actualizaciones de plan.
¿Por qué ejecutar Matomo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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