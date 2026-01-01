Nexterm es una plataforma de gestiĆ³n de servidores de cĆ³digo abierto que consolida sesiones de terminal SSH, escritorios VNC y conexiones RDP en una Ćŗnica interfaz accesible desde el navegador. A diferencia de las herramientas de acceso remoto tradicionales que requieren un cliente local, Nexterm se ejecuta en tu VPS y te proporciona un centro de conexiĆ³n completo accesible desde cualquier dispositivo con un navegador.

Alojar Nexterm en tu propio VPS significa que tus credenciales de servidor y datos de sesiĆ³n nunca abandonan tu infraestructura. El gestor de archivos SFTP integrado, la grabaciĆ³n de sesiones, la monitorizaciĆ³n y el soporte para organizaciones y 2FA lo convierten en un reemplazo prĆ”ctico para gestionar mĆŗltiples clientes SSH, visores VNC y herramientas RDP.