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Backend de trazado distribuido de código abierto compatible con OpenTelemetry, Jaeger y Zipkin, con visualización de Grafana integrada.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Grafana Tempo

Grafana Tempo es un backend de trazado distribuido de alta escalabilidad diseñado para ingerir trazas de OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin y otras fuentes sin requerir una infraestructura compleja. A diferencia de los almacenes de trazas que dependen de Elasticsearch o Cassandra, Tempo almacena los datos de trazas en almacenamiento de objetos, lo que lo hace rentable a escala. Se integra de forma nativa con Grafana para permitir a los ingenieros saltar de una métrica de Prometheus o una línea de registro de Loki directamente a la traza correspondiente.

Esta plantilla agrupa Tempo con Grafana Alloy como el colector de OpenTelemetry, Prometheus para métricas y Grafana como la capa de visualización, lo que te proporciona una pila de trazado distribuido autónoma que posees y controlas totalmente en tu VPS.

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Funciones clave de Grafana Tempo

OpenTelemetry Nativo

Admite trazas a través de los protocolos OTLP gRPC y HTTP, Jaeger y Zipkin, para que cualquier aplicación instrumentada pueda enviar datos sin SDKs específicos del proveedor.

Métricas de Trazas

Genera automáticamente métricas RED (tasa, errores, duración) a partir de datos de span mediante el generador de métricas, alimentando Prometheus con información a nivel de servicio sin instrumentación adicional.

Integración de Grafana

La fuente de datos de Grafana preconfigurada permite saltar desde cualquier métrica o línea de registro a la traza correlacionada con un solo clic, acelerando el análisis de la causa raíz.

Lenguaje de consulta TraceQL

Un lenguaje de consulta diseñado específicamente te permite filtrar y agregar trazas por servicio, duración, estado de error y atributos de span con una precisión que la búsqueda ad hoc no puede igualar.

Almacenamiento económico

Almacena datos de seguimiento en el disco local sin necesidad de Elasticsearch o Cassandra, manteniendo la infraestructura sencilla y los costes operativos predecibles.

Visualización de grafo de servicio

Obtiene mapas de dependencia de servicios a partir de datos de traza y los renderiza en Grafana, proporcionando a los equipos una vista siempre actualizada de la comunicación entre servicios y la latencia.

¿Por qué ejecutar Grafana Tempo en Hostinger?

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