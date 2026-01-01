Despliega PairDrop con un solo clic.
Alternativa a AirDrop basada en navegador para transferencias instantĆ”neas de archivos punto a punto entre cualquier dispositivo de tu red, sin necesidad de instalar ninguna aplicaciĆ³n.
Elige un plan VPS para PairDrop
Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con PairDrop
PairDrop es una plataforma moderna de intercambio de archivos basada en la web que lleva las transferencias al estilo AirDrop a cada dispositivo y sistema operativo. Utilizando la tecnologĆa WebRTC, los archivos viajan directamente del remitente al destinatario sin pasar por el servidor; el VPS solo coordina la conexiĆ³n. Abre la interfaz web en cualquier dispositivo, ve quiĆ©n mĆ”s estĆ” en la red y envĆa archivos con un solo clic. Sin cuentas, sin aplicaciones y sin lĆmites de tamaĆ±o.
Alojar PairDrop por tu cuenta le da a tu casa u oficina un centro de intercambio de archivos permanente y siempre accesible, protegido por HTTPS a travĆ©s de Traefik. Los archivos nunca pasan por almacenamiento de terceros, las transferencias se ejecutan a la mĆ”xima velocidad de la red local, y el enfoque de autoalojamiento significa que no hay costes por archivo ni de ancho de banda, independientemente de cuĆ”nto comparta tu equipo.
Funciones clave de PairDrop
Entre pares a travĆ©s de WebRTC
Los archivos se transfieren directamente entre dispositivos a la mĆ”xima velocidad de la red: el servidor solo intermedia la conexiĆ³n, por lo que tus datos nunca se guardan en un almacenamiento intermedio.
No requiere instalaciĆ³n
Funciona en cualquier navegador moderno en Windows, macOS, Linux, iOS y Android. Los usuarios solo tienen que visitar la URL y empezar a compartir inmediatamente.
DetecciĆ³n automĆ”tica de dispositivos
Los dispositivos en la misma red aparecen automĆ”ticamente en la interfaz, facilitando la selecciĆ³n de un destinatario sin escribir direcciones o cĆ³digos de emparejamiento.
Sin lĆmites de archivos
PairDrop no impone restricciones de tamaĆ±o de archivo ni filtros de tipo, por lo que puedes compartir cualquier cosa, desde pequeĆ±os fragmentos de texto hasta archivos de vĆdeo grandes, sin rodeos.
Emparejamiento de cĆ³digo QR
Escanea un cĆ³digo QR para conectar dispositivos mĆ³viles al instante, eliminando la necesidad de escribir direcciones de red al compartir entre telĆ©fonos y ordenadores.
ĀæPor quĆ© ejecutar PairDrop en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
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