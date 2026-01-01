Hasta un 69% de descuento en Swing Music

Desplegar Swing Music con un solo clic

Servidor de streaming de música autoalojado con una interfaz similar a Spotify para tu colección de audio personal, mezclas diarias, letras y compatibilidad con FLAC.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Desplegar Swing Music con un solo clic

Elige un plan VPS para Swing Music

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Swing Music

Swing Music le da a tu colección de audio personal la experiencia de calidad de streaming que ofrecen los servicios comerciales, sin cuotas de suscripción, restricciones de licencia o compresión de audio. Escanea automáticamente tus carpetas de música, extrae metadatos y organiza todo por artista, álbum y género con una interfaz web pulida que incluye carátulas de álbum, visualización de letras y mezclas diarias personalizadas generadas a partir de tu historial de escucha.

El autoalojamiento en tu VPS te da acceso remoto fiable a tu biblioteca desde cualquier lugar, sin depender de las velocidades de subida domésticas o de IPs dinámicas. Los formatos FLAC y sin pérdidas se reproducen de forma nativa para que tu fidelidad de audio nunca se vea comprometida, y los perfiles multiusuario significan que toda la familia puede compartir una biblioteca manteniendo historiales de escucha separados.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Swing Music

Streaming de audio sin pérdidas

Reproduce FLAC y otros formatos sin pérdidas de forma nativa, sin transcodificación ni compresión, preservando la calidad de audio completa de tus grabaciones.

Mezclas diarias

Genera listas de reproducción personalizadas a partir de tu historial de escucha, mostrando álbumes que no has reproducido recientemente y manteniendo tu biblioteca actualizada.

Visualización de letras

Muestra letras sincronizadas durante la reproducción para que puedas seguir la canción sin cambiar a una aplicación o pestaña del navegador diferente.

Scrobbling de Last.fm

Registra automáticamente cada canción que reproduces en Last.fm, manteniendo tus estadísticas de escucha y recomendaciones de música actualizadas.

Perfiles multiusuario

Cada usuario mantiene su propio historial de escucha, favoritos y recomendaciones mientras comparte la misma biblioteca de música en el servidor.

¿Por qué ejecutar Swing Music en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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