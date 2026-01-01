Implementa Trip con instalaciÃ³n en un solo clic.
Rastreador de mapas y planificador de viajes minimalista y autoalojado para organizar puntos de interÃ©s e itinerarios de varios dÃas.
Elige un plan VPS para Trip
Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Trip
Trip is a self-hosted minimalist map tracker and trip planner that lets you collect points of interest on interactive maps and turn them into structured multi-day itineraries. Built around a clean, distraction-free interface, it focuses on the two activities travelers actually repeat: marking places worth visiting and assembling them into trips with dates, notes, and attachments.
Running Trip on your own VPS keeps every POI, itinerary, and travel companion link inside infrastructure you control. There is no telemetry, no advertising, and no third-party cloud â€” your destinations and travel plans never leave your server, while OIDC integration lets you connect Trip to an existing single sign-on setup when you want one.
Funciones clave de Trip
Mapas interactivos de POI
Arrastra, categoriza y filtra puntos de interÃ©s en mosaicos de mapa personalizables creados con Leaflet para una exploraciÃ³n rÃ¡pida y adaptada a mÃ³viles.
Itinerarios de varios dÃas
Agrupa los POI en planes de viaje diarios con notas, costos y archivos adjuntos para que todo el plan estÃ© en un solo lugar.
ColaboraciÃ³n en viajes
Comparte viajes con tus compaÃ±eros de viaje para que todos vean el mismo itinerario y las actualizaciones sin tener que hacer malabares con los chats o las hojas de cÃ¡lculo.
Inicio de sesiÃ³n Ãºnico de OIDC
El inicio de sesiÃ³n opcional con OpenID Connect te permite reutilizar tu proveedor de identidad existente en lugar de gestionar una cuenta de Trip separada.
Privacidad por defecto
Sin telemetrÃa, seguimiento o anuncios â€” cada lugar, foto y viaje permanece en tu VPS bajo tu control directo.
SQLite ligero
Contenedor Ãºnico respaldado por SQLite con un Ãºnico volumen de almacenamiento, lo que hace que las copias de seguridad y las migraciones sean una simple copia de archivo.
Â¿Por quÃ© ejecutar Trip en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
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