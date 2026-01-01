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8 núcleos de vCPU
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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Cloudflared

Cloudflared es el demonio cliente para Cloudflare Tunnel, creando conexiones cifradas solo de salida desde tu VPS a la red perimetral de Cloudflare. Al enrutar todo el tráfico a través de Cloudflare antes de que llegue a tu origen, obtienes protección DDoS integrada y cobertura WAF sin necesidad de abrir puertos de firewall de entrada ni exponer la dirección IP de tu servidor.

Autoalojar el demonio Cloudflared en un VPS proporciona un túnel estable y siempre activo que no está sujeto a las limitaciones de fiabilidad de las conexiones a internet domésticas. Tus tokens de Cloudflare y la configuración del túnel se almacenan en una infraestructura que tú controlas, y la interfaz de usuario web incluida facilita la configuración inicial y la gestión continua sin necesidad de usar la línea de comandos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Cloudflared

No se necesitan puertos de entrada

Todas las conexiones se originan desde tu servidor, eliminando la necesidad de abrir reglas de firewall o configurar el reenvío de puertos NAT.

Protección de IP de origen

El tráfico llega a tu servidor solo a través de Cloudflare, ocultando tu IP de VPS de escáneres e intentos de ataque directo.

Protección DDoS integrada

Cloudflare absorbe los ataques volumétricos en el borde antes de que cualquier tráfico llegue a tu servidor de origen.

Integración de Confianza Cero

Combina túneles con Cloudflare Access para aplicar autenticación basada en identidad en cualquier servicio interno sin una VPN.

Configuración basada en web

Gestiona los tokens y las rutas del túnel a través de una interfaz de usuario web incluida sin necesidad de usar la línea de comandos.

¿Por qué ejecutar Cloudflared en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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