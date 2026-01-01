Implementa SillyTavern con un solo clic.
Frontend LLM para usuarios avanzados que unifica docenas de backends de IA de texto, imagen y voz en una Ãºnica interfaz de chat.
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Todo lo que puedes crear con SillyTavern
SillyTavern es una interfaz local de cÃ³digo abierto que permite a los usuarios avanzados chatear con personajes de IA a travÃ©s de prÃ¡cticamente todos los principales backends de LLM, incluyendo OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI y modelos alojados localmente. A diferencia de las aplicaciones de chat especÃficas de proveedores, se centra en conversaciones basadas en personajes, juegos de rol de formato largo y escritura creativa, con un control profundo sobre las indicaciones, los parÃ¡metros de muestreo y el manejo del contexto.
Alojar SillyTavern en tu propio VPS mantiene cada registro de chat, tarjeta de personaje y libro de conocimiento privados en tu cuenta, te permite cambiar de proveedor libremente y elimina los lÃmites de conversaciÃ³n y los filtros de contenido impuestos por las alternativas alojadas. Las claves API para modelos externos permanecen en tu servidor en lugar de ser pegadas en una interfaz de usuario de terceros.
Funciones clave de SillyTavern
Soporte multi-backend
Conecta OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI y servidores de modelos locales a travÃ©s de una Ãºnica interfaz sin tener que alternar entre clientes separados por cada proveedor.
Tarjetas de personaje
Importa, edita y comparte tarjetas de personaje incrustadas en PNG con personas, diÃ¡logos de ejemplo y rasgos de personalidad que impulsan respuestas consistentes de los personajes.
Chats de grupo
MantÃ©n conversaciones con mÃºltiples personajes de IA en un solo hilo, con un orden de turnos configurable y ajustes de generaciÃ³n por personaje para narrativas ramificadas.
InformaciÃ³n del mundo y libros de trasfondo
Inyecta la historia de fondo, los detalles de ubicaciÃ³n y los hechos recurrentes en el prompt solo cuando aparezcan palabras clave relevantes, manteniendo las ventanas de contexto eficientes en historias largas.
Ecosistema de extensiones
Conecta la generaciÃ³n de imÃ¡genes a travÃ©s de Stable Diffusion o ComfyUI, voces de texto a voz, resumen, almacenamiento vectorial y docenas de extensiones de la comunidad.
Control total de las indicaciones
Edita las instrucciones del sistema, las plantillas de instrucciones, los parÃ¡metros del muestreador y el formato del contexto directamente, dando a los usuarios avanzados el mismo control que obtendrÃan de una API sin procesar.
Â¿Por quÃ© ejecutar SillyTavern en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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