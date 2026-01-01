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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con SillyTavern

SillyTavern es una interfaz local de cÃ³digo abierto que permite a los usuarios avanzados chatear con personajes de IA a travÃ©s de prÃ¡cticamente todos los principales backends de LLM, incluyendo OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI y modelos alojados localmente. A diferencia de las aplicaciones de chat especÃ­ficas de proveedores, se centra en conversaciones basadas en personajes, juegos de rol de formato largo y escritura creativa, con un control profundo sobre las indicaciones, los parÃ¡metros de muestreo y el manejo del contexto.

Alojar SillyTavern en tu propio VPS mantiene cada registro de chat, tarjeta de personaje y libro de conocimiento privados en tu cuenta, te permite cambiar de proveedor libremente y elimina los lÃ­mites de conversaciÃ³n y los filtros de contenido impuestos por las alternativas alojadas. Las claves API para modelos externos permanecen en tu servidor en lugar de ser pegadas en una interfaz de usuario de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de SillyTavern

Soporte multi-backend

Conecta OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI y servidores de modelos locales a travÃ©s de una Ãºnica interfaz sin tener que alternar entre clientes separados por cada proveedor.

Tarjetas de personaje

Importa, edita y comparte tarjetas de personaje incrustadas en PNG con personas, diÃ¡logos de ejemplo y rasgos de personalidad que impulsan respuestas consistentes de los personajes.

Chats de grupo

MantÃ©n conversaciones con mÃºltiples personajes de IA en un solo hilo, con un orden de turnos configurable y ajustes de generaciÃ³n por personaje para narrativas ramificadas.

InformaciÃ³n del mundo y libros de trasfondo

Inyecta la historia de fondo, los detalles de ubicaciÃ³n y los hechos recurrentes en el prompt solo cuando aparezcan palabras clave relevantes, manteniendo las ventanas de contexto eficientes en historias largas.

Ecosistema de extensiones

Conecta la generaciÃ³n de imÃ¡genes a travÃ©s de Stable Diffusion o ComfyUI, voces de texto a voz, resumen, almacenamiento vectorial y docenas de extensiones de la comunidad.

Control total de las indicaciones

Edita las instrucciones del sistema, las plantillas de instrucciones, los parÃ¡metros del muestreador y el formato del contexto directamente, dando a los usuarios avanzados el mismo control que obtendrÃ­an de una API sin procesar.

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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

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