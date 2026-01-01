SillyTavern es una interfaz local de cÃ³digo abierto que permite a los usuarios avanzados chatear con personajes de IA a travÃ©s de prÃ¡cticamente todos los principales backends de LLM, incluyendo OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI y modelos alojados localmente. A diferencia de las aplicaciones de chat especÃ­ficas de proveedores, se centra en conversaciones basadas en personajes, juegos de rol de formato largo y escritura creativa, con un control profundo sobre las indicaciones, los parÃ¡metros de muestreo y el manejo del contexto.

Alojar SillyTavern en tu propio VPS mantiene cada registro de chat, tarjeta de personaje y libro de conocimiento privados en tu cuenta, te permite cambiar de proveedor libremente y elimina los lÃ­mites de conversaciÃ³n y los filtros de contenido impuestos por las alternativas alojadas. Las claves API para modelos externos permanecen en tu servidor en lugar de ser pegadas en una interfaz de usuario de terceros.