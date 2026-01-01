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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Parse Server

Parse Server es el sucesor de código abierto de la plataforma original Parse, que proporciona un completo backend como servicio para aplicaciones móviles y web. Expone almacenamiento de objetos, autenticación de usuarios, almacenamiento de archivos, notificaciones push y Live Queries a través de APIs REST y GraphQL generadas automáticamente, eliminando la mayor parte del código repetitivo (boilerplate) normalmente necesario para lanzar una aplicación conectada.

Alojar Parse Server en tu propio VPS te da la propiedad total de las cuentas de usuario, los datos de la aplicación y la lógica del código en la nube, sin tarifas por solicitud, sin dependencia de proveedor y sin plazos de migración sorpresa. Esta implementación incluye MongoDB y el panel oficial de Parse para que puedas explorar clases, ejecutar consultas y gestionar esquemas desde el primer día.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Parse Server

APIs REST y GraphQL

Cada clase que defines está disponible al instante a través de puntos finales REST y GraphQL autogenerados, para que los clientes de iOS, Android y web puedan leer y escribir datos sin código de servidor personalizado.

Autenticación de usuario

El nombre de usuario/contraseña integrado, la verificación de correo electrónico y los inicios de sesión sociales para Facebook, Apple, Google y Twitter te permiten implementar flujos de cuenta seguros en minutos.

Consultas en tiempo real

Suscríbete a los cambios en cualquier clase a través de WebSockets para impulsar el chat en tiempo real, las herramientas colaborativas y los paneles de control en tiempo real sin una pila pub/sub separada.

Funciones de código en la nube

Ejecuta JavaScript del lado del servidor en disparadores de inserción, actualización y eliminación o como funciones invocables para aplicar reglas de negocio e integrarte con API de terceros.

Notificaciones push

Envía notificaciones push dirigidas a clientes iOS, Android y web utilizando el sistema integrado de gestión de instalaciones y canales.

Panel de control de Parse incluido

Explora clases, edita filas, ejecuta consultas de agregación e inspecciona el esquema a través del panel oficial de Parse que se incluye con el servidor.

¿Por qué ejecutar Parse Server en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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