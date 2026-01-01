Pterodactyl es el panel de gestión de servidores de juegos de código abierto líder, en el que confían proveedores de alojamiento y comunidades de jugadores de todo el mundo. Cada servidor de juegos se ejecuta en su propio contenedor Docker, lo que evita conflictos de recursos y que un servidor comprometido afecte a otros en la misma máquina. La moderna interfaz basada en React ofrece a los propietarios de servidores acceso a la consola en tiempo real, gestión de archivos, programación de copias de seguridad y monitorización de recursos.

El autoalojamiento de Pterodactyl elimina las tarifas por servidor cobradas por las plataformas de alojamiento administrado y otorga a los administradores control total sobre la marca, las integraciones de autenticación y los 'eggs' personalizados para juegos no compatibles. Esta implementación cubre el Panel con MariaDB y Redis: Wings debe instalarse por separado en los nodos donde se ejecutarán los servidores de juegos.