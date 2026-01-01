Rybbit es una plataforma de análisis web centrada en la privacidad, diseñada como una alternativa moderna a Google Analytics. Ofrece visitas a páginas, sesiones, tasas de rebote, referencias, datos geográficos y repeticiones de sesión sin usar cookies ni seguimiento entre sitios. Esto hace que el cumplimiento del RGPD sea una propiedad integrada en lugar de una ocurrencia tardía.

Impulsado por ClickHouse para el almacenamiento de eventos de alto rendimiento y PostgreSQL para los datos de la aplicación, Rybbit gestiona grandes volúmenes de eventos con consultas rápidas en el panel de control. El autoalojamiento elimina las tarifas por sitio y los límites de retención de datos, dándote la propiedad total de los datos de los visitantes en todas tus propiedades.