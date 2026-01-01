CockroachDB es una base de datos SQL distribuida de código abierto, diseñada para sobrevivir a fallos de hardware e interrupciones regionales sin comprometer la consistencia. Es compatible con el protocolo de conexión de PostgreSQL, lo que significa que los controladores y herramientas de PostgreSQL existentes funcionan sin cambios en el código, mientras que ofrece fragmentación automática, geo-particionamiento y replicación multirregión de forma interna.

Implementar CockroachDB en tu propio VPS te proporciona una base de datos SQL de nivel de producción con garantías ACID, conmutación por error automática y una consola de base de datos integrada para monitorizar la salud del clúster, sin el coste ni la complejidad de los servicios de bases de datos en la nube gestionados. Es ideal para aplicaciones que exigen cero tiempo de inactividad y fuertes garantías transaccionales.