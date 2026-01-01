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Juez automático de concursos de programación de código abierto utilizado para competiciones al estilo ICPC con envíos, marcadores y gestión de equipos.

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Procesadores AMD EPYC
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con DOMjudge

DOMjudge es un sistema de juez automatizado de código abierto maduro para organizar concursos de programación al estilo ICPC. Impulsa eventos ICPC regionales y finales mundiales, cursos de programación universitarios y competiciones online, proporcionando una interfaz web para que los concursantes envíen soluciones y para que los jueces y administradores gestionen problemas, lenguajes, equipos y marcadores en vivo.

Alojar DOMjudge por tu cuenta en tu propio VPS mantiene cada envío, caso de prueba y resultado de evaluación en una infraestructura que controlas, sin tarifas por concursante y sin límites de subida impuestos por un servicio alojado. El servidor es completamente funcional por sí mismo para configurar concursos, problemas y equipos, mientras que la evaluación de lenguajes compilados la realizan trabajadores judgehost aislados separados que puedes adjuntar más tarde.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de DOMjudge

Evaluación estilo ICPC

Implementa las reglas utilizadas por el Concurso Internacional Universitario de Programación ICPC, incluyendo tiempo de penalización, congelación del marcador y categorías de veredicto como Respuesta Incorrecta, Límite de Tiempo y Error de Ejecución.

Marcadores en tiempo real

Los marcadores públicos y del jurado se actualizan en tiempo real a medida que llegan las entregas, con congelación configurable cerca del final del concurso para finales dramáticos.

Gestión de equipos y concursos

Interfaz de usuario web de administración para gestionar concursos, equipos, usuarios, afiliaciones, problemas, idiomas y aclaraciones en múltiples eventos paralelos.

Hosts de jueces aislados

Los trabajadores judgehost desplegables de forma independiente compilan y ejecutan envíos en sandboxes aislados basados en cgroup con límites estrictos de CPU, memoria y disco.

API REST y CLP

Una API REST documentada, más la integración con la especificación de la API de Concursos, te permite conectar marcadores externos, herramientas de resolución y el ecosistema de herramientas de la ICPC.

Soporte multilenguaje

Incluye soporte de evaluación para C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go y muchos otros lenguajes, con configuración completa de compilación y ejecución por lenguaje.

¿Por qué ejecutar DOMjudge en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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