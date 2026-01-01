Dolibarr es una plataforma ERP y CRM modular de código abierto que cubre toda la gama de operaciones empresariales —gestión de clientes, presupuestos, facturas, inventario, proyectos, recursos humanos y contabilidad— en un único sistema integrado. Su arquitectura basada en módulos te permite activar solo las funciones que tu negocio necesita, manteniendo la interfaz despejada a medida que tus requisitos crecen.

Alojar Dolibarr en tu propio VPS significa que tus datos financieros, registros de clientes y documentos empresariales se almacenan en una infraestructura que controlas por completo. No hay tarifas de licencia por usuario, ni límites de almacenamiento impuestos por el proveedor, ni se requiere suscripción para desbloquear módulos avanzados —lo que lo convierte en una opción rentable a largo plazo para empresas en crecimiento que desean la propiedad total de sus datos operativos.