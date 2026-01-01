Thumbor es un servidor de procesamiento de imágenes inteligente basado en Python que gestiona el redimensionamiento, el recorte y el filtrado a través de parámetros URL — no se necesitan cambios en el código de la aplicación para integrarlo. Lo que diferencia a Thumbor de los redimensionadores de imágenes genéricos es su recorte inteligente impulsado por IA: detecta automáticamente caras y características importantes en una imagen antes de recortarla, asegurando que el sujeto nunca se corte accidentalmente.

Utilizado en producción por Wikipedia, Globo.com, Forbes y Vox Media para servir miles de millones de imágenes, Thumbor está probado a gran escala. No requiere dependencias externas para su funcionamiento básico. El autoalojamiento reemplaza las tarifas SaaS por transformación con un coste fijo de VPS y mantiene tu pipeline de medios completamente dentro de tu propia infraestructura.