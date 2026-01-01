Despliega LDAP Account Manager con un solo clic.
Interfaz web para gestionar usuarios, grupos y objetos en un directorio OpenLDAP a través de una interfaz de navegador amigable.
Elige un plan VPS para LDAP Account Manager
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) es una madura interfaz web de código abierto para administrar cuentas almacenadas en un directorio LDAP. En lugar de editar archivos LDIF o lidiar con los comandos ldapsearch y ldapmodify, los administradores gestionan usuarios de Unix y Samba, grupos, hosts, entradas DHCP, cuentas de Kopano y extensiones de Asterisk a través de un navegador. LAM entiende los esquemas LDAP más comunes de forma predeterminada e incluye editores con reconocimiento de tipo para cada uno.
Esta plantilla agrupa LAM junto con un servidor de directorio OpenLDAP para que toda la pila de identidad se ejecute en un único VPS detrás de Traefik HTTPS. Alojar LAM por cuenta propia mantiene las credenciales del directorio, las membresías de grupo y los datos de identidad dentro de tu propia infraestructura, sin depender de proveedores de identidad de terceros ni de tarifas SaaS por puesto.
Funciones clave de LDAP Account Manager
Interfaz de administración basada en navegador
Gestiona usuarios, grupos, hosts y otros objetos LDAP a través de una interfaz web con pestañas en lugar de archivos LDIF y herramientas de línea de comandos.
Servidor OpenLDAP incluido
Incluye un directorio OpenLDAP preconfigurado con el DN base elegido, por lo que el despliegue proporciona tanto el directorio como su UI de gestión.
Módulos de tipo de cuenta
Los editores integrados para cuentas Unix, dominios Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, alias de correo y FreeRadius cubren la mayoría de los esquemas de directorio sin código personalizado.
Importación de CSV y exportación de PDF
Crea cuentas de forma masiva a partir de hojas de cálculo y genera fichas de cuenta en PDF imprimibles para nuevos empleados directamente desde los datos del directorio.
Control de acceso granular
Los perfiles de servidor, los perfiles de cuenta y los permisos a nivel de módulo te permiten delegar partes de la administración del directorio sin conceder derechos de administrador LDAP completos.
Interfaz multilenguaje
Traducido a más de una docena de idiomas para que los equipos administrativos puedan trabajar en su idioma preferido con el mismo directorio compartido.
¿Por qué ejecutar LDAP Account Manager en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.