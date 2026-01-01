Implementa OpenSpeedTest con un solo clic.
Prueba de velocidad de red HTML5 autoalojada que mide la descarga, la subida, el ping y el jitter sin plugins o servicios de terceros.
Elige un plan VPS para OpenSpeedTest
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con OpenSpeedTest
OpenSpeedTest es una aplicación de prueba de velocidad HTML5 gratuita y de código abierto que se ejecuta completamente en el navegador sin necesidad de Flash, Java ni ningún software del lado del cliente. Mide con precisión la velocidad de descarga, la velocidad de subida, el ping y el jitter desde cualquier navegador web moderno en teléfonos, tabletas, smart TV y ordenadores de escritorio.
Alojar OpenSpeedTest en tu propio VPS te proporciona un punto de medición privado e imparcial cerca de tus aplicaciones alojadas. A diferencia de los servicios públicos de prueba de velocidad influenciados por las relaciones con los ISP, tu instancia mide el rendimiento real de tu propio servidor, ideal para diagnosticar problemas de red, verificar las velocidades del ISP y comparar conexiones VPN sin compartir ningún dato con terceros.
Funciones clave de OpenSpeedTest
Implementación pura de HTML5
No se requieren plugins, Flash o Java: funciona en cualquier navegador moderno en cualquier dispositivo, incluyendo IE10 y versiones posteriores.
Métricas de red completas
Mide la velocidad de descarga, la velocidad de subida, la latencia de ping y la fluctuación en una única prueba.
Servidor NGINX ligero
El mínimo consumo de recursos significa que OpenSpeedTest se ejecuta de manera eficiente junto con otras aplicaciones en el mismo VPS.
No compartir datos con terceros
Todos los datos de prueba permanecen en tu servidor: sin resultados de velocidad, direcciones IP o estadísticas de uso enviados a servicios externos.
Diseño adaptable
Funciona en escritorio, tablet y móvil con una interfaz limpia, sin anuncios ni avisos de actualización premium.
¿Por qué ejecutar OpenSpeedTest en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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