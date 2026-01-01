iTop (Portal de Operaciones de TI) es una plataforma de gestión de servicios de TI totalmente de código abierto y basada en la web, construida en torno a las mejores prácticas de ITIL. Combina una potente Base de Datos de Gestión de la Configuración con módulos de mesa de ayuda, gestión de incidentes, problemas, cambios y servicios — todo en una única aplicación autohospedada.

A diferencia de las herramientas ITSM SaaS que cobran por agente, autohospedar iTop en tu propio VPS le da a tu equipo de TI control total sobre tus datos, personalización e integraciones. Puedes extender iTop a través de complementos del iTop Hub para adaptarlo a tus flujos de trabajo operativos específicos.