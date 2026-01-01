Implementa Apache StreamPark con un solo clic.
Marco de desarrollo de aplicaciones de streaming todo en uno y plataforma de computación en tiempo real nativa de la nube para Apache Flink y Spark.
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Todo lo que puedes crear con Apache StreamPark
Apache StreamPark es un proyecto de alto nivel de Apache que unifica el ciclo de vida completo de las aplicaciones de procesamiento de flujos en tiempo real construidas sobre Apache Flink y Apache Spark. Combina un framework centrado en el desarrollador de APIs y conectores preconstruidos con una consola de operaciones nativa de la nube para compilar, desplegar, monitorizar y escalar trabajos de streaming desde una única interfaz de usuario web.
Alojar StreamPark por tu cuenta en tu propio VPS mantiene los artefactos de los trabajos de Flink, el historial de despliegue y los metadatos operativos bajo tu control, al tiempo que elimina el coste y la complejidad de ejecutar un plano de control de procesamiento de flujos separado en un hiperescalador.
Funciones clave de Apache StreamPark
Flink y Spark unificado
Desarrollar, desplegar y operar trabajos de streaming de Apache Flink y Apache Spark desde una única consola con soporte de tiempo de ejecución multiversión.
Creación de trabajos en el navegador
Crea aplicaciones Flink SQL y basadas en JAR en un editor web con resaltado de sintaxis, gestión de dependencias e historial de versiones.
Implementación con un solo clic
Lanza trabajos a clústeres autónomos, YARN en Hadoop 2.x/3.x o Kubernetes directamente desde la plataforma sin salir del navegador.
Monitorización integrada
Monitoriza los trabajos en ejecución, los puntos de control, los puntos de guardado y los eventos de fallo con paneles de estado en tiempo real e integraciones de alertas.
Amplio ecosistema de conectores
Envía más rápido con conectores preconfigurados para Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse y otros sistemas de big data y ML.
¿Por qué ejecutar Apache StreamPark en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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