EmbyStat es una aplicación de análisis y estadísticas dedicada para servidores multimedia Emby y Jellyfin. Se conecta directamente a la API de tu servidor multimedia para recopilar datos sobre tu biblioteca, hábitos de visualización y rendimiento del servidor, y presenta la información a través de paneles visuales e informes detallados.

Implementar EmbyStat en un VPS garantiza la recopilación continua de datos en segundo plano y análisis siempre accesibles sin consumir recursos en tu propio servidor multimedia. El almacenamiento persistente conserva las estadísticas históricas para el análisis de tendencias a largo plazo, y la recopilación programada mantiene los informes actualizados sin intervención manual.