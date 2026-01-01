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Panel de estadísticas y análisis para servidores multimedia Emby y Jellyfin con información detallada de la biblioteca e informes de visualización.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con EmbyStat

EmbyStat es una aplicación de análisis y estadísticas dedicada para servidores multimedia Emby y Jellyfin. Se conecta directamente a la API de tu servidor multimedia para recopilar datos sobre tu biblioteca, hábitos de visualización y rendimiento del servidor, y presenta la información a través de paneles visuales e informes detallados.

Implementar EmbyStat en un VPS garantiza la recopilación continua de datos en segundo plano y análisis siempre accesibles sin consumir recursos en tu propio servidor multimedia. El almacenamiento persistente conserva las estadísticas históricas para el análisis de tendencias a largo plazo, y la recopilación programada mantiene los informes actualizados sin intervención manual.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de EmbyStat

Estadísticas de la biblioteca

Desgloses detallados de tu biblioteca de películas y series de televisión por género, calidad, idioma y clasificación dan una imagen completa de tu colección de medios.

Ver estadísticas

Rastrea el historial de visualización y los patrones de visualización por usuario, revelando qué contenido se ve, se vuelve a ver o se deja sin terminar.

Detección de duplicados

Identifica archivos duplicados en tu biblioteca para ayudar a recuperar espacio de almacenamiento y mantener una colección limpia y bien organizada.

Monitoreo de la salud del servidor

Monitoriza las métricas de rendimiento del servidor y la actividad del usuario para ayudar a identificar cuellos de botella y garantizar una experiencia de streaming fluida.

Gráficos interactivos

Los paneles de control visuales con gráficos y diagramas facilitan la exploración de tendencias y el intercambio de información de la biblioteca de un vistazo.

¿Por qué ejecutar EmbyStat en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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