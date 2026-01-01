Despliega autobrr con un solo clic.
Herramienta moderna de automatización de descargas que monitoriza canales IRC de indexadores en tiempo real para capturar torrents en el momento en que se anuncian.
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Todo lo que puedes crear con autobrr
autobrr es una plataforma de automatización de descargas de próxima generación para torrents y usenet que consolida la funcionalidad de herramientas como autodl-irssi, trackarr y flexget en una única solución moderna. Se conecta a los canales IRC del indexador donde se anuncian los nuevos lanzamientos en el instante en que se suben, aplica tus reglas de filtro y reenvía los archivos torrent coincidentes a tu cliente de descarga elegido, todo en tiempo real y sin retrasos de sondeo.
Alojar autobrr en un VPS garantiza la monitorización 24/7 de los canales IRC con conexiones persistentes que una máquina doméstica con IP dinámica o tiempo de inactividad programado no puede mantener de forma fiable. Ejecutarse continuamente en una infraestructura dedicada significa que tu automatización nunca se pierde una ventana de freeleech, un lanzamiento con pocos seeders o una oportunidad de ratio sensible al tiempo en trackers privados.
Funciones clave de autobrr
Monitorización de IRC en tiempo real
Las conexiones persistentes a los canales de anuncio IRC del indexador detectan nuevos lanzamientos en el instante en que se suben, antes de que las fuentes RSS o el sondeo de la API los vean.
Reglas de filtro avanzadas
Crea filtros complejos basados en tamaño, categoría, cargador, grupo de lanzamiento, resolución y patrones de expresiones regulares personalizados para obtener exactamente lo que quieres y nada más.
Soporte multicliente
Envía los torrents capturados directamente a qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr o carpetas de vigilancia, enrutando automáticamente diferentes filtros a diferentes clientes.
integración de arr
La integración nativa con Radarr, Sonarr, Lidarr y Whisparr permite a autobrr comprobar si un lanzamiento es realmente deseado antes de descargar, eliminando el consumo innecesario de ancho de banda.
Estadísticas e historial
Rastrea los recuentos de descargas, filtra las tasas de aciertos y obtén el historial a través de la interfaz web para que puedas ajustar tus reglas y comprender el rendimiento de tu automatización con el tiempo.
¿Por qué ejecutar autobrr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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