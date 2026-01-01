autobrr es una plataforma de automatización de descargas de próxima generación para torrents y usenet que consolida la funcionalidad de herramientas como autodl-irssi, trackarr y flexget en una única solución moderna. Se conecta a los canales IRC del indexador donde se anuncian los nuevos lanzamientos en el instante en que se suben, aplica tus reglas de filtro y reenvía los archivos torrent coincidentes a tu cliente de descarga elegido, todo en tiempo real y sin retrasos de sondeo.

Alojar autobrr en un VPS garantiza la monitorización 24/7 de los canales IRC con conexiones persistentes que una máquina doméstica con IP dinámica o tiempo de inactividad programado no puede mantener de forma fiable. Ejecutarse continuamente en una infraestructura dedicada significa que tu automatización nunca se pierde una ventana de freeleech, un lanzamiento con pocos seeders o una oportunidad de ratio sensible al tiempo en trackers privados.