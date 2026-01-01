MetaMCP es un proxy MCP (Protocolo de Contexto de Modelo) de código abierto que agrega múltiples servidores MCP en un único punto final unificado. Te permite agrupar servidores en espacios de nombres, aplicar middleware para la limitación de velocidad y la observabilidad, y exponer puntos finales con autenticación, todo ello sin modificar tus clientes MCP existentes.

Alojar MetaMCP en tu propio VPS te da control total sobre tu infraestructura de herramientas de IA. Conecta cualquier cliente MCP (Cursor, Claude Desktop o agentes personalizados) a una única pasarela gestionada, mantén los secretos en el lado del servidor y escala tu ecosistema de herramientas sin reconfigurar cada cliente cuando los servidores cambien.