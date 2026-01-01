Despliega MetaMCP con instalación de un solo clic.
Agregador y pasarela MCP unificados que te permite gestionar, componer y exponer todos tus servidores MCP a través de un único punto final.
Elige un plan VPS para MetaMCP
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.
Todo lo que puedes crear con MetaMCP
MetaMCP es un proxy MCP (Protocolo de Contexto de Modelo) de código abierto que agrega múltiples servidores MCP en un único punto final unificado. Te permite agrupar servidores en espacios de nombres, aplicar middleware para la limitación de velocidad y la observabilidad, y exponer puntos finales con autenticación, todo ello sin modificar tus clientes MCP existentes.
Alojar MetaMCP en tu propio VPS te da control total sobre tu infraestructura de herramientas de IA. Conecta cualquier cliente MCP (Cursor, Claude Desktop o agentes personalizados) a una única pasarela gestionada, mantén los secretos en el lado del servidor y escala tu ecosistema de herramientas sin reconfigurar cada cliente cuando los servidores cambien.
Funciones clave de MetaMCP
Agregación de servidor MCP
Combina cualquier número de servidores STDIO o HTTP MCP en un único punto final unificado al que tus clientes pueden conectarse.
Espacios de trabajo de espacios de nombres
Agrupa los servidores MCP en espacios de nombres aislados y cambia conjuntos de herramientas completos para un punto final con un solo clic.
Autenticación de Clave API
Asegura los puntos finales con autenticación de token Bearer para que solo los clientes y agentes autorizados puedan acceder a tus herramientas.
Inspector de MCP integrado
Inspecciona y depura tus endpoints de MetaMCP internamente con configuraciones de servidor guardadas para verificar que todo funciona correctamente.
Soporte de Middleware
Aplicar middleware conectable para limitación de velocidad, observabilidad y seguridad en todo el tráfico MCP agregado.
SSO y OAuth
El soporte para proveedores de OpenID Connect permite el inicio de sesión único empresarial junto con la gestión local de sesiones de Better Auth.
¿Por qué ejecutar MetaMCP en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Ubicación de servidor recomendada:
Comprobando...
Lanzamiento local. Crecimiento global.
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