Despliega Technitium DNS Server con instalación en un solo clic.
Servidor DNS de código abierto con bloqueo de anuncios integrado, protocolos DNS cifrados y una consola de gestión web con todas las funciones.
Elige un plan VPS para Technitium DNS Server
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Technitium DNS Server
El Servidor DNS Technitium es un servidor DNS completamente de código abierto que actúa tanto como servidor de nombres autoritativo para tus propios dominios como resolvedor recursivo para clientes de red. Es compatible con DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS y DNS-over-QUIC: protegiendo las consultas DNS de la vigilancia del ISP y de la interceptación por intermediarios sin necesidad de resolvedores de terceros.
Más allá de la resolución estándar, Technitium incluye bloqueo de anuncios y malware a nivel de red mediante URLs de listas de bloqueo configurables, validación DNSSEC y firma de zona, un servidor DHCP integrado, agrupación de varios servidores y control de acceso basado en roles con autenticación de dos factores. El autoalojamiento te da visibilidad total sobre cada consulta DNS en tu red sin que ningún proveedor externo vea tu tráfico.
Funciones clave de Technitium DNS Server
Bloqueo de anuncios a nivel de red
Bloquea anuncios, rastreadores y dominios de malware en todos los dispositivos de tu red utilizando URL de listas de bloqueo configurables. No se necesita software cliente en los dispositivos individuales.
Protocolos DNS cifrados
Compatible con DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS y DNS-over-QUIC para evitar la interceptación y mantener las consultas DNS privadas de los ISP y los fisgones de la red.
Alojamiento DNS autoritativo
Aloja tus propias zonas DNS con firma DNSSEC utilizando RSA, ECDSA o EdDSA, eliminando la dependencia de nameservers de terceros para tus dominios internos o públicos.
Resolución de alto rendimiento
La arquitectura de E/S asíncrona maneja más de 100.000 solicitudes DNS por segundo con caché persistente, precarga y soporte para servir contenido obsoleto para una máxima disponibilidad.
Agrupación multiservidor
Gestiona y replica zonas en múltiples instancias de servidor DNS desde una única consola web para redundancia e implementaciones distribuidas.
¿Por qué ejecutar Technitium DNS Server en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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