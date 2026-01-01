Implementa nopCommerce con un solo clic.
Plataforma de e-commerce ASP.NET de código abierto que impulsa miles de tiendas online con un panel de control con todas las funciones y más de 1.700 extensiones de marketplace.
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Todo lo que puedes crear con nopCommerce
nopCommerce es la plataforma de comercio electrónico basada en .NET más descargada del mundo, en la que confían miles de empresas para gestionar tiendas online de todos los tamaños. Construida sobre ASP.NET Core, incluye un panel de administración completo para gestionar productos, pedidos, clientes, descuentos y envíos, y es compatible con PostgreSQL, MySQL y Microsoft SQL Server de forma predeterminada.
La arquitectura abierta de la plataforma es compatible con miles de plugins y temas del marketplace de nopCommerce, lo que permite a los comerciantes ampliar sus tiendas sin modificar el código principal. El autoalojamiento en tu propio VPS significa cero comisiones por transacción, control total sobre los datos de los clientes y ningún cargo por venta, independientemente del volumen de ingresos.
Funciones clave de nopCommerce
Panel de administración completo
Gestiona productos, categorías, pedidos, clientes, descuentos y reglas de envío desde un único y completo panel de control de administración.
Soporte multi-tienda
Ejecuta múltiples tiendas online independientes desde una única instalación de nopCommerce, cada una con su propio catálogo, precios y tema.
Ecosistema de plugins de Marketplace
Extiende tu tienda con pasarelas de pago, transportistas, integraciones ERP y temas personalizados de más de 1.700 extensiones del marketplace.
Venta internacional
La gestión multidivisa, multiidioma y de impuestos integrada facilita la venta a clientes en cualquier país.
Herramientas de SEO y marketing
Las funciones SEO integradas, la recuperación de carritos abandonados, los puntos de fidelidad y las herramientas de precios promocionales generan tráfico y compras repetidas.
¿Por qué ejecutar nopCommerce en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.