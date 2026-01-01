Implementa Joplin Server con instalaciÃ³n en un solo clic.
Backend de sincronizaciÃ³n autoalojado para Joplin, manteniendo tus notas y archivos adjuntos privados en todos tus dispositivos.
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Joplin Server
Joplin Server es el backend de sincronizaciÃ³n autoalojado para la popular aplicaciÃ³n de toma de notas de cÃ³digo abierto Joplin. Ofrece un centro seguro y privado para sincronizar notas, tareas pendientes, libretas y archivos adjuntos entre clientes de escritorio, mÃ³viles y de terminal, sin depender de servicios en la nube de terceros como Dropbox o OneDrive.
Alojar Joplin Server en tu propio VPS significa que tu base de conocimientos personal permanece completamente bajo tu control. TÃº estableces los lÃmites de almacenamiento, defines las polÃticas de copia de seguridad y eliges si habilitar el cifrado de extremo a extremo: sin tarifas de suscripciÃ³n, minerÃa de datos ni bloqueo de plataforma.
Funciones clave de Joplin Server
Sincronizar notas privadas
Sincroniza notas, libretas y archivos adjuntos en todos tus dispositivos a travÃ©s de tu propio servidor, sin que ningÃºn servicio en la nube de terceros gestione tus datos.
Cifrado de extremo a extremo
Protege el contenido de tus notas con cifrado del lado del cliente para que solo tÃº puedas leer tus notas. Incluso el servidor nunca ve el texto sin cifrar.
Soporte multiusuario
Crea cuentas separadas para miembros de la familia o colegas, cada uno con su propia colecciÃ³n de notas y cuotas de almacenamiento configurables.
Compartir notas
Compartir notas o cuadernos individuales con otros usuarios de Joplin Server y gestionar los permisos de acceso directamente desde las aplicaciones cliente.
Todas las plataformas de cliente
Conecta los clientes de Joplin en Windows, macOS, Linux, iOS y Android. Cada dispositivo se sincroniza con el mismo servidor a travÃ©s del protocolo de sincronizaciÃ³n estÃ¡ndar de Joplin.
Â¿Por quÃ© ejecutar Joplin Server en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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