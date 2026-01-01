Home Gallery es una galería web de código abierto y autoalojada para archivos personales de fotos y vídeos. Indexa tus archivos multimedia en el disco, extrae metadatos EXIF, genera previsualizaciones multirresolución y ofrece una experiencia de navegación rápida con desplazamiento infinito que funciona igual de bien en un teléfono, tableta o escritorio, sin subir nada a un servicio en la nube de terceros.

Lo que la hace diferente es el descubrimiento inteligente de contenido. Home Gallery utiliza modelos de TensorFlow para incrustar cada foto para la búsqueda de imágenes similares, ejecuta detección facial para que puedas navegar por persona y geocodifica inversamente las coordenadas GPS en nombres de lugares legibles. Los archivos originales permanecen intactos e incluso pueden moverse sin conexión una vez que se generan las previsualizaciones, lo que la hace muy adecuada para archivos a largo plazo que abarcan múltiples unidades.