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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Trek

Trek es una plataforma de planificaciÃ³n de viajes de cÃ³digo abierto y autoalojada que combina la colaboraciÃ³n en tiempo real con todo lo que necesitas para organizar un viaje en una Ãºnica interfaz. Planificadores diarios de arrastrar y soltar, mapas interactivos con marcadores de fotos, pronÃ³sticos del tiempo, presupuestos multidivisa, listas de equipaje y un diario de viaje estilo revista, todo ello junto a reservas, almacenamiento de documentos y exportaciÃ³n a PDF.

A diferencia de las aplicaciones de planificaciÃ³n comerciales que bloquean tus itinerarios y fotos detrÃ¡s de niveles de suscripciÃ³n, Trek funciona completamente en la infraestructura que tÃº controlas. La sincronizaciÃ³n en tiempo real mediante WebSocket mantiene a los compaÃ±eros y miembros de la familia coordinados a medida que los planes evolucionan, el inicio de sesiÃ³n Ãºnico OIDC opcional se integra con los proveedores de identidad existentes, y un servidor MCP integrado permite a los asistentes de IA ayudar a planificar, empacar y presupuestar sin enviar datos sensibles a terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Trek

ColaboraciÃ³n en tiempo real

La sincronizaciÃ³n de WebSocket envÃ­a cada ediciÃ³n de itinerario, nota y cambio de presupuesto a cada viajero conectado al instante, para que los co-planificadores siempre vean el mismo plan.

Mapas de viaje interactivos

Los mapas de Leaflet o Mapbox GL con edificios 3D, terreno, visualizaciÃ³n de rutas, marcadores de fotos y agrupaciÃ³n convierten los itinerarios planos en un plan visual.

Presupuestos y listas de empaque

Controla los gastos por categorÃ­a con desgloses por persona y por dÃ­a, soporte multidivisa, plantillas de lista de empaque y seguimiento opcional del peso del equipaje.

Diario de viaje y atlas

Captura tus viajes en un diario estilo revista con fotos y estados de Ã¡nimo, y visualiza los paÃ­ses visitados, rachas y estadÃ­sticas en un mapa mundial.

SSO y 2FA

Conecta cualquier proveedor OIDC, como Google, Apple, Authentik, Keycloak, y protege las cuentas con autenticaciÃ³n de dos factores basada en TOTP y cÃ³digos de respaldo.

IA vÃ­a servidor MCP

Servidor MCP autenticado con OAuth 2.1 con mÃ¡s de 150 herramientas que permite a los asistentes de IA crear viajes, elaborar listas de equipaje y gestionar presupuestos con permisos especÃ­ficos.

Â¿Por quÃ© ejecutar Trek en Hostinger?

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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

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