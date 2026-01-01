Despliega Trek con un solo clic.
Planificador de viajes colaborativo en tiempo real autohospedado con mapas interactivos, presupuestos, listas de equipaje, diarios y asistencia de IA.
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Todo lo que puedes crear con Trek
Trek es una plataforma de planificaciÃ³n de viajes de cÃ³digo abierto y autoalojada que combina la colaboraciÃ³n en tiempo real con todo lo que necesitas para organizar un viaje en una Ãºnica interfaz. Planificadores diarios de arrastrar y soltar, mapas interactivos con marcadores de fotos, pronÃ³sticos del tiempo, presupuestos multidivisa, listas de equipaje y un diario de viaje estilo revista, todo ello junto a reservas, almacenamiento de documentos y exportaciÃ³n a PDF.
A diferencia de las aplicaciones de planificaciÃ³n comerciales que bloquean tus itinerarios y fotos detrÃ¡s de niveles de suscripciÃ³n, Trek funciona completamente en la infraestructura que tÃº controlas. La sincronizaciÃ³n en tiempo real mediante WebSocket mantiene a los compaÃ±eros y miembros de la familia coordinados a medida que los planes evolucionan, el inicio de sesiÃ³n Ãºnico OIDC opcional se integra con los proveedores de identidad existentes, y un servidor MCP integrado permite a los asistentes de IA ayudar a planificar, empacar y presupuestar sin enviar datos sensibles a terceros.
Funciones clave de Trek
ColaboraciÃ³n en tiempo real
La sincronizaciÃ³n de WebSocket envÃa cada ediciÃ³n de itinerario, nota y cambio de presupuesto a cada viajero conectado al instante, para que los co-planificadores siempre vean el mismo plan.
Mapas de viaje interactivos
Los mapas de Leaflet o Mapbox GL con edificios 3D, terreno, visualizaciÃ³n de rutas, marcadores de fotos y agrupaciÃ³n convierten los itinerarios planos en un plan visual.
Presupuestos y listas de empaque
Controla los gastos por categorÃa con desgloses por persona y por dÃa, soporte multidivisa, plantillas de lista de empaque y seguimiento opcional del peso del equipaje.
Diario de viaje y atlas
Captura tus viajes en un diario estilo revista con fotos y estados de Ã¡nimo, y visualiza los paÃses visitados, rachas y estadÃsticas en un mapa mundial.
SSO y 2FA
Conecta cualquier proveedor OIDC, como Google, Apple, Authentik, Keycloak, y protege las cuentas con autenticaciÃ³n de dos factores basada en TOTP y cÃ³digos de respaldo.
IA vÃa servidor MCP
Servidor MCP autenticado con OAuth 2.1 con mÃ¡s de 150 herramientas que permite a los asistentes de IA crear viajes, elaborar listas de equipaje y gestionar presupuestos con permisos especÃficos.
Â¿Por quÃ© ejecutar Trek en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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