Emby es un servidor multimedia personal integral que reÃºne toda tu colecciÃ³n multimedia â€” pelÃ­culas, series, mÃºsica y fotos â€” en una Ãºnica plataforma unificada. Convierte y transmite contenido automÃ¡ticamente a cualquier dispositivo, con transcodificaciÃ³n en tiempo real asegurando una reproducciÃ³n fluida independientemente de las capacidades del cliente o las condiciones de la red.

Alojar Emby en tu propio VPS te proporciona disponibilidad 24/7, velocidades de subida de nivel empresarial para la transmisiÃ³n remota y recursos de transcodificaciÃ³n dedicados para mÃºltiples espectadores simultÃ¡neos. Tu biblioteca multimedia y tus metadatos permanecen completamente bajo tu control, sin niveles de suscripciÃ³n que limiten la reproducciÃ³n o el almacenamiento.