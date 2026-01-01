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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

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Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Emby

Emby es un servidor multimedia personal integral que reÃºne toda tu colecciÃ³n multimedia â€” pelÃ­culas, series, mÃºsica y fotos â€” en una Ãºnica plataforma unificada. Convierte y transmite contenido automÃ¡ticamente a cualquier dispositivo, con transcodificaciÃ³n en tiempo real asegurando una reproducciÃ³n fluida independientemente de las capacidades del cliente o las condiciones de la red.

Alojar Emby en tu propio VPS te proporciona disponibilidad 24/7, velocidades de subida de nivel empresarial para la transmisiÃ³n remota y recursos de transcodificaciÃ³n dedicados para mÃºltiples espectadores simultÃ¡neos. Tu biblioteca multimedia y tus metadatos permanecen completamente bajo tu control, sin niveles de suscripciÃ³n que limiten la reproducciÃ³n o el almacenamiento.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Emby

TranscodificaciÃ³n automÃ¡tica

La conversiÃ³n de vÃ­deo y audio en tiempo real garantiza una reproducciÃ³n fluida en cualquier dispositivo, independientemente del formato de archivo original o de las capacidades del cliente.

TV en vivo y DVR

Sintoniza televisiÃ³n en vivo y programa grabaciones con un DVR integrado, reemplazando las suscripciones de cable tradicionales con una soluciÃ³n autogestionada.

SincronizaciÃ³n mÃ³vil

Descarga contenido multimedia en telÃ©fonos inteligentes y tabletas para verlo sin conexiÃ³n, manteniendo el contenido accesible incluso sin conexiÃ³n a internet.

Controles parentales

Establece restricciones de contenido por usuario y horarios de visualizaciÃ³n para crear entornos multimedia seguros y apropiados para la edad para cada miembro de la familia.

Compatibilidad multi-biblioteca

Organiza pelÃ­culas, series, mÃºsica y fotos en bibliotecas separadas con metadatos enriquecidos, carÃ¡tulas y valoraciones obtenidos automÃ¡ticamente.

Â¿Por quÃ© ejecutar Emby en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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Immich es una soluciÃ³n autohospedada de alto rendimiento para la gestiÃ³n de fotos y vÃ­deos.

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Transmite bibliotecas de mÃºsica personales a travÃ©s de un servidor API compatible con Subsonic.

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