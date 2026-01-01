Despliega Emby con 1 clic.
Servidor multimedia personal que organiza y reproduce tus vÃdeos, mÃºsica y fotos en cualquier dispositivo desde cualquier lugar.
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Todo lo que puedes crear con Emby
Emby es un servidor multimedia personal integral que reÃºne toda tu colecciÃ³n multimedia â€” pelÃculas, series, mÃºsica y fotos â€” en una Ãºnica plataforma unificada. Convierte y transmite contenido automÃ¡ticamente a cualquier dispositivo, con transcodificaciÃ³n en tiempo real asegurando una reproducciÃ³n fluida independientemente de las capacidades del cliente o las condiciones de la red.
Alojar Emby en tu propio VPS te proporciona disponibilidad 24/7, velocidades de subida de nivel empresarial para la transmisiÃ³n remota y recursos de transcodificaciÃ³n dedicados para mÃºltiples espectadores simultÃ¡neos. Tu biblioteca multimedia y tus metadatos permanecen completamente bajo tu control, sin niveles de suscripciÃ³n que limiten la reproducciÃ³n o el almacenamiento.
Funciones clave de Emby
TranscodificaciÃ³n automÃ¡tica
La conversiÃ³n de vÃdeo y audio en tiempo real garantiza una reproducciÃ³n fluida en cualquier dispositivo, independientemente del formato de archivo original o de las capacidades del cliente.
TV en vivo y DVR
Sintoniza televisiÃ³n en vivo y programa grabaciones con un DVR integrado, reemplazando las suscripciones de cable tradicionales con una soluciÃ³n autogestionada.
SincronizaciÃ³n mÃ³vil
Descarga contenido multimedia en telÃ©fonos inteligentes y tabletas para verlo sin conexiÃ³n, manteniendo el contenido accesible incluso sin conexiÃ³n a internet.
Controles parentales
Establece restricciones de contenido por usuario y horarios de visualizaciÃ³n para crear entornos multimedia seguros y apropiados para la edad para cada miembro de la familia.
Compatibilidad multi-biblioteca
Organiza pelÃculas, series, mÃºsica y fotos en bibliotecas separadas con metadatos enriquecidos, carÃ¡tulas y valoraciones obtenidos automÃ¡ticamente.
Â¿Por quÃ© ejecutar Emby en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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