LibreDesk es una plataforma de soporte al cliente de código abierto que consolida las conversaciones de correo electrónico, chat en vivo y otros canales en un único espacio de trabajo para el equipo. Diseñada para equipos de soporte de cualquier tamaño, cubre todo el ciclo de vida del soporte —desde el primer contacto hasta la resolución— con herramientas para la asignación, la priorización, el seguimiento de SLA, las respuestas predefinidas y las encuestas de satisfacción del cliente.

Alojar LibreDesk por tu cuenta le da a tu equipo la propiedad completa del historial de conversaciones y los datos de los clientes, sin tarifas por agente ni por ticket. Tú controlas la infraestructura, las integraciones y las políticas de retención, conectando directamente tus bandejas de entrada de correo electrónico y los widgets de chat sin enrutar los datos a través de una plataforma SaaS de terceros.