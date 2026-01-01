Implementa ILLA Builder con un solo clic.
Plataforma de cÃ³digo abierto de bajo cÃ³digo para construir herramientas internas, paneles de control y paneles de administraciÃ³n visualmente.
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con ILLA Builder
ILLA Builder es una plataforma de desarrollo low-code de cÃ³digo abierto que permite a los equipos crear herramientas internas, paneles de control y paneles de administraciÃ³n sin una ingenierÃa front-end exhaustiva. Una biblioteca de componentes de arrastrar y soltar, combinada con soporte para mÃ¡s de 40 integraciones â€”incluyendo PostgreSQL, MySQL, API REST y GraphQLâ€”, significa que los desarrolladores pueden conectar fuentes de datos reales y lanzar aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas.
Alojar ILLA Builder en tu propio VPS mantiene los datos empresariales dentro de tu propia infraestructura, eliminando las preocupaciones sobre las polÃticas de intercambio de datos de SaaS o los precios por puesto. La imagen Docker todo en uno incluye todo lo necesario para ejecutar la plataforma, con volÃºmenes persistentes que aseguran que tus proyectos y recursos conectados se conserven a travÃ©s de reinicios y actualizaciones.
Funciones clave de ILLA Builder
Creador de arrastrar y soltar
Ensambla UIs a partir de una rica biblioteca de componentes, como tablas, formularios, grÃ¡ficos y mÃ¡s, arrastrÃ¡ndolos a un lienzo, sin escribir cÃ³digo de diseÃ±o.
MÃ¡s de 40 integraciones de datos
Conecta directamente a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL y otros servicios populares para potenciar tus aplicaciones con datos en tiempo real.
JavaScript en todas partes
Escribe lÃ³gica personalizada en lÃnea con JavaScript para transformar datos, activar acciones y aÃ±adir comportamiento condicional mÃ¡s allÃ¡ de lo que las herramientas sin cÃ³digo suelen permitir.
ColaboraciÃ³n en tiempo real
Varios miembros del equipo pueden editar la misma aplicaciÃ³n simultÃ¡neamente, lo que lo hace prÃ¡ctico para que los equipos de ingenierÃa y operaciones construyan e iteren juntos.
Control de datos autoalojado
Ejecutar en tu propio VPS mantiene todas las fuentes de datos conectadas y la lÃ³gica de la aplicaciÃ³n dentro de tu infraestructura, lo que respalda los requisitos de cumplimiento y residencia de datos.
Â¿Por quÃ© ejecutar ILLA Builder en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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