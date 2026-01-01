ILLA Builder es una plataforma de desarrollo low-code de cÃ³digo abierto que permite a los equipos crear herramientas internas, paneles de control y paneles de administraciÃ³n sin una ingenierÃ­a front-end exhaustiva. Una biblioteca de componentes de arrastrar y soltar, combinada con soporte para mÃ¡s de 40 integraciones â€”incluyendo PostgreSQL, MySQL, API REST y GraphQLâ€”, significa que los desarrolladores pueden conectar fuentes de datos reales y lanzar aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas.

Alojar ILLA Builder en tu propio VPS mantiene los datos empresariales dentro de tu propia infraestructura, eliminando las preocupaciones sobre las polÃ­ticas de intercambio de datos de SaaS o los precios por puesto. La imagen Docker todo en uno incluye todo lo necesario para ejecutar la plataforma, con volÃºmenes persistentes que aseguran que tus proyectos y recursos conectados se conserven a travÃ©s de reinicios y actualizaciones.