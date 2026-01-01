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Plataforma de cÃ³digo abierto de bajo cÃ³digo para construir herramientas internas, paneles de control y paneles de administraciÃ³n visualmente.

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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con ILLA Builder

ILLA Builder es una plataforma de desarrollo low-code de cÃ³digo abierto que permite a los equipos crear herramientas internas, paneles de control y paneles de administraciÃ³n sin una ingenierÃ­a front-end exhaustiva. Una biblioteca de componentes de arrastrar y soltar, combinada con soporte para mÃ¡s de 40 integraciones â€”incluyendo PostgreSQL, MySQL, API REST y GraphQLâ€”, significa que los desarrolladores pueden conectar fuentes de datos reales y lanzar aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas.

Alojar ILLA Builder en tu propio VPS mantiene los datos empresariales dentro de tu propia infraestructura, eliminando las preocupaciones sobre las polÃ­ticas de intercambio de datos de SaaS o los precios por puesto. La imagen Docker todo en uno incluye todo lo necesario para ejecutar la plataforma, con volÃºmenes persistentes que aseguran que tus proyectos y recursos conectados se conserven a travÃ©s de reinicios y actualizaciones.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ILLA Builder

Creador de arrastrar y soltar

Ensambla UIs a partir de una rica biblioteca de componentes, como tablas, formularios, grÃ¡ficos y mÃ¡s, arrastrÃ¡ndolos a un lienzo, sin escribir cÃ³digo de diseÃ±o.

MÃ¡s de 40 integraciones de datos

Conecta directamente a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL y otros servicios populares para potenciar tus aplicaciones con datos en tiempo real.

JavaScript en todas partes

Escribe lÃ³gica personalizada en lÃ­nea con JavaScript para transformar datos, activar acciones y aÃ±adir comportamiento condicional mÃ¡s allÃ¡ de lo que las herramientas sin cÃ³digo suelen permitir.

ColaboraciÃ³n en tiempo real

Varios miembros del equipo pueden editar la misma aplicaciÃ³n simultÃ¡neamente, lo que lo hace prÃ¡ctico para que los equipos de ingenierÃ­a y operaciones construyan e iteren juntos.

Control de datos autoalojado

Ejecutar en tu propio VPS mantiene todas las fuentes de datos conectadas y la lÃ³gica de la aplicaciÃ³n dentro de tu infraestructura, lo que respalda los requisitos de cumplimiento y residencia de datos.

Â¿Por quÃ© ejecutar ILLA Builder en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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