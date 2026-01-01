Screego es un servidor de uso compartido de pantalla de código abierto que permite a los equipos colaborar de forma remota sin enrutar contenido sensible de la pantalla a través de un SaaS de terceros. Utiliza WebRTC para una transmisión de baja latencia y agrupa un servidor de retransmisión TURN para que las conexiones se realicen correctamente a través de cortafuegos corporativos restrictivos y NAT simétrico, eliminando la razón más común por la que el uso compartido de pantalla falla en otras herramientas.

Implementar Screego en tu propio VPS te proporciona un punto final de uso compartido de pantalla permanente bajo tu control total. Sin límites de capacidad de reuniones, sin costes de suscripción por anfitrión y sin acceso de terceros al contenido que se comparte. Los participantes se unen a través de cualquier navegador moderno sin necesidad de plugins ni descargas.