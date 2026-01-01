Implementa Screego con instalación en un clic.
Servidor para compartir pantalla autoalojado con un relé TURN integrado para conexiones WebRTC fiables a través de cualquier cortafuegos.
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Todo lo que puedes crear con Screego
Screego es un servidor de uso compartido de pantalla de código abierto que permite a los equipos colaborar de forma remota sin enrutar contenido sensible de la pantalla a través de un SaaS de terceros. Utiliza WebRTC para una transmisión de baja latencia y agrupa un servidor de retransmisión TURN para que las conexiones se realicen correctamente a través de cortafuegos corporativos restrictivos y NAT simétrico, eliminando la razón más común por la que el uso compartido de pantalla falla en otras herramientas.
Implementar Screego en tu propio VPS te proporciona un punto final de uso compartido de pantalla permanente bajo tu control total. Sin límites de capacidad de reuniones, sin costes de suscripción por anfitrión y sin acceso de terceros al contenido que se comparte. Los participantes se unen a través de cualquier navegador moderno sin necesidad de plugins ni descargas.
Funciones clave de Screego
Relé TURN integrado
Screego incluye un servidor TURN/STUN para que las conexiones WebRTC tengan éxito a través de cortafuegos corporativos y NAT simétrico sin requerir un servicio de retransmisión externo.
Unirse sin plugins
Los usuarios se unen a las salas a través de un enlace compartido en cualquier navegador moderno: no se requiere extensión, descarga de cliente ni registro de cuenta.
Múltiples Salas Concurrentes
Ejecuta cualquier número de sesiones independientes para compartir pantalla simultáneamente, cada una con su propio enlace de invitación y transmisión aislada.
Capacidad ilimitada
Aloja sesiones ilimitadas con participantes ilimitados: la capacidad está determinada por los recursos de tu VPS, no por un nivel de precios.
Métricas de Prometheus
Exponer un endpoint /metrics para el scraping de Prometheus para monitorizar salas activas, conexiones TURN y el ancho de banda de retransmisión a lo largo del tiempo.
¿Por qué ejecutar Screego en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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