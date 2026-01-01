Despliega Resilio Sync con 1 clic.
Sincronización de archivos punto a punto entre ordenadores de escritorio, servidores y dispositivos móviles sin intermediarios en la nube.
Elige un plan VPS para Resilio Sync
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Resilio Sync
Resilio Sync es un servicio de sincronización de archivos peer-to-peer basado en el protocolo BitTorrent, lanzado originalmente como BitTorrent Sync. Mueve archivos directamente entre tus dispositivos a través de un canal P2P cifrado, sin subir nada a un proveedor de la nube: tus VPS, ordenadores de escritorio, portátiles y teléfonos comparten una carpeta intercambiando claves criptográficas de uso compartido, y luego mantienen esa carpeta sincronizada a medida que los archivos cambian.
Alojar Resilio Sync en un VPS te proporciona un par de sincronización siempre activo que guarda la copia canónica de tus carpetas compartidas, aceptando cambios entrantes de cualquier otro dispositivo en el recurso compartido a cualquier hora del día: sin los límites de ancho de banda, los límites de tamaño de archivo o las tarifas recurrentes de la sincronización comercial en la nube.
Funciones clave de Resilio Sync
Sincronización directa peer-to-peer
Transferencia de archivos cifrada entre tus dispositivos a través de un canal P2P. Tus datos nunca residen en un servidor de terceros.
Sin límites de tamaño de archivo
Sincroniza archivos y carpetas arbitrariamente grandes sin los límites de la nube comercial — solo importan tu almacenamiento y tu ancho de banda.
Sincronización selectiva
Elige por carpeta qué dispositivos reciben el contenido completo frente a la transmisión bajo demanda, para que los teléfonos no tengan que duplicar bibliotecas enteras.
Compartir claves y enlaces
Los modos de compartir de solo lectura, lectura y escritura y con enlace de un solo uso te permiten controlar exactamente lo que cada usuario invitado puede hacer con una carpeta compartida.
Aplicaciones nativas en todas las plataformas
Clientes de primera parte para sistemas Windows, macOS, Linux, iOS, Android y NAS significa que cada dispositivo habla el mismo protocolo de forma nativa.
¿Por qué ejecutar Resilio Sync en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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