EmailEngine es un servicio autoalojado que se conecta a buzones de correo IMAP y SMTP —incluyendo Gmail, Outlook y cualquier proveedor estándar— y expone todas las operaciones de correo electrónico a través de una única API REST. En lugar de escribir código de aplicación que se comunique directamente con IMAP, los desarrolladores registran cuentas de correo electrónico con EmailEngine y luego envían, reciben, buscan y sincronizan correos electrónicos a través de puntos finales HTTP limpios.

Alojar EmailEngine en tu propio VPS mantiene las credenciales de la cuenta de correo electrónico y los datos de los mensajes dentro de tu propia infraestructura. EmailEngine gestiona la reconexión, el cifrado de credenciales y la entrega de webhooks para que el código de aplicación se centre en la lógica de negocio en lugar de en el manejo del protocolo de correo electrónico. Se incluye una prueba de 14 días. Se requiere una licencia para un uso continuado en producción.