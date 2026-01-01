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API de correo electrónico autoalojada que conecta cuentas IMAP y SMTP y las expone como una interfaz REST unificada.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con EmailEngine

EmailEngine es un servicio autoalojado que se conecta a buzones de correo IMAP y SMTP —incluyendo Gmail, Outlook y cualquier proveedor estándar— y expone todas las operaciones de correo electrónico a través de una única API REST. En lugar de escribir código de aplicación que se comunique directamente con IMAP, los desarrolladores registran cuentas de correo electrónico con EmailEngine y luego envían, reciben, buscan y sincronizan correos electrónicos a través de puntos finales HTTP limpios.

Alojar EmailEngine en tu propio VPS mantiene las credenciales de la cuenta de correo electrónico y los datos de los mensajes dentro de tu propia infraestructura. EmailEngine gestiona la reconexión, el cifrado de credenciales y la entrega de webhooks para que el código de aplicación se centre en la lógica de negocio en lugar de en el manejo del protocolo de correo electrónico. Se incluye una prueba de 14 días. Se requiere una licencia para un uso continuado en producción.

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Funciones clave de EmailEngine

API REST de correo electrónico unificado

Accede a todas las operaciones IMAP y SMTP: enviar, recibir, buscar y sincronizar, a través de un único endpoint HTTP, independientemente del proveedor de correo electrónico.

Gestión de múltiples cuentas

Registra múltiples cuentas de correo electrónico de cualquier proveedor y gestiona todas las bandejas de entrada a través de una API consistente sin trabajo de integración por proveedor.

Entrega de eventos de Webhook

Recibe notificaciones HTTP en tiempo real cuando lleguen nuevos correos electrónicos, se lean los mensajes o cambie el estado del buzón, sin sondeo.

Cifrado de credenciales

Todas las contraseñas de cuentas de correo electrónico almacenadas y los tokens de OAuth se cifran utilizando la clave secreta maestra que configuras en el momento del despliegue.

Proxy de envío SMTP

Envía correos electrónicos en nombre de las cuentas registradas a través de un proxy SMTP integrado sin exponer las credenciales sin procesar a los servicios de envío.

¿Por qué ejecutar EmailEngine en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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