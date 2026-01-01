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Plataforma de seguimiento de errores y monitoreo del rendimiento de cÃ³digo abierto totalmente compatible con los SDK de Sentry: una alternativa liviana y autoalojada.

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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
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Dominio gratis durante 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con GlitchTip

GlitchTip es una plataforma de seguimiento de errores y monitorizaciÃ³n del rendimiento de cÃ³digo abierto que se integra como un reemplazo directo de Sentry. Cada SDK oficial de Sentry, como los de JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mÃ³vil y mÃ¡s, funciona sin cambios, simplemente apuntÃ¡ndolo a tu DSN de GlitchTip. La plataforma captura excepciones no gestionadas, contexto de ruta de navegaciÃ³n, mapas de origen y seguimiento de versiones con el mismo flujo de trabajo y patrones de interfaz de usuario que los desarrolladores ya conocen de Sentry.

Autoalojar GlitchTip en tu VPS te proporciona todo el flujo de trabajo de seguimiento de errores que obtendrÃ­as de Sentry SaaS â€” pero con una fracciÃ³n de la huella de recursos y sin cuota por evento. El modo todo en uno de un solo contenedor gestiona la ingesta, la interfaz de usuario web y el procesamiento en segundo plano sin servicios de trabajador separados.

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Funciones clave de GlitchTip

API compatible con Sentry

Sustituto directo para Sentry: cada SDK oficial de Sentry funciona sin cambios apuntÃ¡ndolo a tu DSN de GlitchTip, no es necesario reescribir el cÃ³digo.

Captura y agrupaciÃ³n de errores

La agrupaciÃ³n inteligente de excepciones similares mediante la huella digital del seguimiento de pila elimina el ruido duplicado, mostrando cada incidencia Ãºnica una sola vez con el historial completo de eventos.

Mapas de origen y lanzamientos

Sube los mapas de origen de JavaScript para las compilaciones de producciÃ³n y etiqueta las versiones para que los rastreos de pila se resuelvan a las lÃ­neas de cÃ³digo fuente originales y el seguimiento de regresiones funcione directamente.

Rendimiento y tiempo de actividad

La monitorizaciÃ³n opcional del rendimiento de las transacciones y las comprobaciones de tiempo de actividad complementan el seguimiento de errores con perfiles de tiempo de respuesta y sondas de estado externas.

Emitir notificaciones

Las alertas de Slack, Discord, Microsoft Teams, webhook genÃ©rico y correo electrÃ³nico se activan con la primera apariciÃ³n, la regresiÃ³n y el incumplimiento del umbral para cada proyecto.

DefiniciÃ³n del alcance del equipo y del proyecto

Organiza los errores por proyecto y equipo con permisos de rol por usuario para que los grupos de frontend, backend y mÃ³vil vean solo sus propios flujos de excepciones.

Â¿Por quÃ© ejecutar GlitchTip en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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