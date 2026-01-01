Implementa GlitchTip con un solo clic.
Plataforma de seguimiento de errores y monitoreo del rendimiento de cÃ³digo abierto totalmente compatible con los SDK de Sentry: una alternativa liviana y autoalojada.
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Todo lo que puedes crear con GlitchTip
GlitchTip es una plataforma de seguimiento de errores y monitorizaciÃ³n del rendimiento de cÃ³digo abierto que se integra como un reemplazo directo de Sentry. Cada SDK oficial de Sentry, como los de JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mÃ³vil y mÃ¡s, funciona sin cambios, simplemente apuntÃ¡ndolo a tu DSN de GlitchTip. La plataforma captura excepciones no gestionadas, contexto de ruta de navegaciÃ³n, mapas de origen y seguimiento de versiones con el mismo flujo de trabajo y patrones de interfaz de usuario que los desarrolladores ya conocen de Sentry.
Autoalojar GlitchTip en tu VPS te proporciona todo el flujo de trabajo de seguimiento de errores que obtendrÃas de Sentry SaaS â€” pero con una fracciÃ³n de la huella de recursos y sin cuota por evento. El modo todo en uno de un solo contenedor gestiona la ingesta, la interfaz de usuario web y el procesamiento en segundo plano sin servicios de trabajador separados.
Funciones clave de GlitchTip
API compatible con Sentry
Sustituto directo para Sentry: cada SDK oficial de Sentry funciona sin cambios apuntÃ¡ndolo a tu DSN de GlitchTip, no es necesario reescribir el cÃ³digo.
Captura y agrupaciÃ³n de errores
La agrupaciÃ³n inteligente de excepciones similares mediante la huella digital del seguimiento de pila elimina el ruido duplicado, mostrando cada incidencia Ãºnica una sola vez con el historial completo de eventos.
Mapas de origen y lanzamientos
Sube los mapas de origen de JavaScript para las compilaciones de producciÃ³n y etiqueta las versiones para que los rastreos de pila se resuelvan a las lÃneas de cÃ³digo fuente originales y el seguimiento de regresiones funcione directamente.
Rendimiento y tiempo de actividad
La monitorizaciÃ³n opcional del rendimiento de las transacciones y las comprobaciones de tiempo de actividad complementan el seguimiento de errores con perfiles de tiempo de respuesta y sondas de estado externas.
Emitir notificaciones
Las alertas de Slack, Discord, Microsoft Teams, webhook genÃ©rico y correo electrÃ³nico se activan con la primera apariciÃ³n, la regresiÃ³n y el incumplimiento del umbral para cada proyecto.
DefiniciÃ³n del alcance del equipo y del proyecto
Organiza los errores por proyecto y equipo con permisos de rol por usuario para que los grupos de frontend, backend y mÃ³vil vean solo sus propios flujos de excepciones.
Â¿Por quÃ© ejecutar GlitchTip en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
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