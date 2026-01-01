GlitchTip es una plataforma de seguimiento de errores y monitorizaciÃ³n del rendimiento de cÃ³digo abierto que se integra como un reemplazo directo de Sentry. Cada SDK oficial de Sentry, como los de JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mÃ³vil y mÃ¡s, funciona sin cambios, simplemente apuntÃ¡ndolo a tu DSN de GlitchTip. La plataforma captura excepciones no gestionadas, contexto de ruta de navegaciÃ³n, mapas de origen y seguimiento de versiones con el mismo flujo de trabajo y patrones de interfaz de usuario que los desarrolladores ya conocen de Sentry.

Autoalojar GlitchTip en tu VPS te proporciona todo el flujo de trabajo de seguimiento de errores que obtendrÃ­as de Sentry SaaS â€” pero con una fracciÃ³n de la huella de recursos y sin cuota por evento. El modo todo en uno de un solo contenedor gestiona la ingesta, la interfaz de usuario web y el procesamiento en segundo plano sin servicios de trabajador separados.