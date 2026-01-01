Instala Lychee con un solo clic.
Plataforma de gestión de fotos autoalojada con organización de álbumes, controles para compartir y navegación basada en metadatos, diseñada para fotógrafos profesionales.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Lychee
Lychee es un pulido sistema de gestión de fotos de código abierto que convierte cualquier carpeta de imágenes en una galería online bellamente presentada. Indexa metadatos EXIF e IPTC, genera miniaturas adaptables, organiza las fotos en álbumes anidados y ofrece la posibilidad de compartir de forma pública, protegida con contraseña y privada para álbumes individuales o fotos sueltas, todo ello respaldado por una interfaz web limpia y adaptada a dispositivos móviles.
Alojar Lychee en tu propio VPS mantiene los originales en resolución completa, los datos de ubicación y el historial de visualización en una infraestructura que tú controlas, en lugar de entregarlos a una plataforma de fotos de terceros. La aplicación es compatible con MySQL, MariaDB, PostgreSQL o SQLite como backends y se integra limpiamente con proveedores de almacenamiento de objetos, LDAP y OAuth, lo que la hace igualmente adecuada para un archivo fotográfico personal o una biblioteca compartida para equipos pequeños.
Funciones clave de Lychee
Jerarquía de álbumes anidados
Organiza fotos en álbumes y subálbumes con la posibilidad de reordenar arrastrando y soltando, seleccionar la imagen de portada y gestionar las opciones para compartir por álbum.
Metadatos EXIF e IPTC
Extracción automática de etiquetas de cámara, objetivo, exposición, GPS e IPTC para que los álbumes se puedan buscar y filtrar por cuerpo de cámara, distancia focal o ubicación.
Controles de uso compartido granulares
Haz los álbumes públicos, protegidos con contraseña o solo por invitación, y genera enlaces para compartir por álbum o por foto sin exponer el resto de tu biblioteca.
Soporte para RAW y HEIC
Manejo nativo de formatos RAW y HEIC junto con JPEG, PNG y vídeo — Lychee transcodifica para la web mientras conserva el archivo original.
Inicio de sesión con OAuth y LDAP
Conéctate a proveedores de identidad existentes, incluyendo Google, GitHub y cualquier directorio LDAP, para que los colaboradores inicien sesión con las credenciales que ya tienen.
Backend de almacenamiento de objetos
Puedes almacenar fotos opcionalmente en almacenamiento de objetos compatible con S3 para escalar tu biblioteca más allá del disco local, manteniendo la misma UX.
¿Por qué ejecutar Lychee en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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