Hasta un 69% de descuento en Lychee

Instala Lychee con un solo clic.

Plataforma de gestión de fotos autoalojada con organización de álbumes, controles para compartir y navegación basada en metadatos, diseñada para fotógrafos profesionales.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
7,79/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Instala Lychee con un solo clic.

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Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Lychee

Lychee es un pulido sistema de gestión de fotos de código abierto que convierte cualquier carpeta de imágenes en una galería online bellamente presentada. Indexa metadatos EXIF e IPTC, genera miniaturas adaptables, organiza las fotos en álbumes anidados y ofrece la posibilidad de compartir de forma pública, protegida con contraseña y privada para álbumes individuales o fotos sueltas, todo ello respaldado por una interfaz web limpia y adaptada a dispositivos móviles.

Alojar Lychee en tu propio VPS mantiene los originales en resolución completa, los datos de ubicación y el historial de visualización en una infraestructura que tú controlas, en lugar de entregarlos a una plataforma de fotos de terceros. La aplicación es compatible con MySQL, MariaDB, PostgreSQL o SQLite como backends y se integra limpiamente con proveedores de almacenamiento de objetos, LDAP y OAuth, lo que la hace igualmente adecuada para un archivo fotográfico personal o una biblioteca compartida para equipos pequeños.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Lychee

Jerarquía de álbumes anidados

Organiza fotos en álbumes y subálbumes con la posibilidad de reordenar arrastrando y soltando, seleccionar la imagen de portada y gestionar las opciones para compartir por álbum.

Metadatos EXIF e IPTC

Extracción automática de etiquetas de cámara, objetivo, exposición, GPS e IPTC para que los álbumes se puedan buscar y filtrar por cuerpo de cámara, distancia focal o ubicación.

Controles de uso compartido granulares

Haz los álbumes públicos, protegidos con contraseña o solo por invitación, y genera enlaces para compartir por álbum o por foto sin exponer el resto de tu biblioteca.

Soporte para RAW y HEIC

Manejo nativo de formatos RAW y HEIC junto con JPEG, PNG y vídeo — Lychee transcodifica para la web mientras conserva el archivo original.

Inicio de sesión con OAuth y LDAP

Conéctate a proveedores de identidad existentes, incluyendo Google, GitHub y cualquier directorio LDAP, para que los colaboradores inicien sesión con las credenciales que ya tienen.

Backend de almacenamiento de objetos

Puedes almacenar fotos opcionalmente en almacenamiento de objetos compatible con S3 para escalar tu biblioteca más allá del disco local, manteniendo la misma UX.

¿Por qué ejecutar Lychee en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

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