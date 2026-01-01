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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con MicroRealEstate

MicroRealEstate es una aplicación de gestión de propiedades de código abierto diseñada específicamente para propietarios independientes y pequeños equipos inmobiliarios. Consolida los registros de inquilinos, contratos de arrendamiento, seguimiento de alquileres y generación de documentos en un único espacio de trabajo autoalojado, eliminando las tarifas por unidad y los inconvenientes de compartir datos de los SaaS comerciales de gestión de propiedades.

Alojar MicroRealEstate en tu propio VPS mantiene la información sensible de los inquilinos, los contratos de arrendamiento y el historial de pagos bajo tu control total. La arquitectura de microservicios separa claramente el portal del propietario, el portal del inquilino, el generador de documentos y el servicio de correo electrónico, lo que facilita la gestión de alquileres a cualquier escala sin costes de software recurrentes.

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Funciones clave de MicroRealEstate

Gestión de arrendamientos

Genera contratos de alquiler a partir de plantillas personalizables y guarda cada contrato, modificación y documento vinculado a cada arrendamiento en un solo lugar.

Seguimiento de pagos de alquiler

Registrar los pagos entrantes y monitorear los saldos vencidos en cada unidad, con generación automática de avisos y recibos para los inquilinos.

Portal del inquilino

La interfaz dedicada para inquilinos les permite revisar su contrato de arrendamiento, ver el historial de pagos y descargar recibos sin contactar con el propietario.

Documentos personalizados

Redacta avisos, cartas y comunicados a partir de plantillas reutilizables para que la comunicación con los inquilinos se mantenga coherente y profesional.

Colaboración en equipo

Invita a colaboradores para compartir la carga de trabajo de la gestión de propiedades, lo que hace que la plataforma sea adecuada tanto para propietarios independientes como para empresas inmobiliarias.

Notificaciones de correo

Conecta SMTP, Mailgun o Gmail para enviar recibos, avisos masivos e invitaciones a inquilinos directamente desde la aplicación.

¿Por qué ejecutar MicroRealEstate en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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