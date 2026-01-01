Implementa MicroRealEstate con un solo clic.
Gestión de alquileres de código abierto para propietarios: contratos de alquiler, alquileres, inquilinos y almacenamiento de documentos en una única plataforma autoalojada.
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MicroRealEstate es una aplicación de gestión de propiedades de código abierto diseñada específicamente para propietarios independientes y pequeños equipos inmobiliarios. Consolida los registros de inquilinos, contratos de arrendamiento, seguimiento de alquileres y generación de documentos en un único espacio de trabajo autoalojado, eliminando las tarifas por unidad y los inconvenientes de compartir datos de los SaaS comerciales de gestión de propiedades.
Alojar MicroRealEstate en tu propio VPS mantiene la información sensible de los inquilinos, los contratos de arrendamiento y el historial de pagos bajo tu control total. La arquitectura de microservicios separa claramente el portal del propietario, el portal del inquilino, el generador de documentos y el servicio de correo electrónico, lo que facilita la gestión de alquileres a cualquier escala sin costes de software recurrentes.
Funciones clave de MicroRealEstate
Gestión de arrendamientos
Genera contratos de alquiler a partir de plantillas personalizables y guarda cada contrato, modificación y documento vinculado a cada arrendamiento en un solo lugar.
Seguimiento de pagos de alquiler
Registrar los pagos entrantes y monitorear los saldos vencidos en cada unidad, con generación automática de avisos y recibos para los inquilinos.
Portal del inquilino
La interfaz dedicada para inquilinos les permite revisar su contrato de arrendamiento, ver el historial de pagos y descargar recibos sin contactar con el propietario.
Documentos personalizados
Redacta avisos, cartas y comunicados a partir de plantillas reutilizables para que la comunicación con los inquilinos se mantenga coherente y profesional.
Colaboración en equipo
Invita a colaboradores para compartir la carga de trabajo de la gestión de propiedades, lo que hace que la plataforma sea adecuada tanto para propietarios independientes como para empresas inmobiliarias.
Notificaciones de correo
Conecta SMTP, Mailgun o Gmail para enviar recibos, avisos masivos e invitaciones a inquilinos directamente desde la aplicación.
¿Por qué ejecutar MicroRealEstate en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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