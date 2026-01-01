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Plataforma de código abierto de bajo código para construir y desplegar herramientas internas, paneles de control y paneles de administración con más de 50 integraciones de fuentes de datos.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con ToolJet

ToolJet es una plataforma low-code de código abierto que ofrece a los equipos un creador visual de arrastrar y soltar para crear herramientas internas, paneles de administración y aplicaciones CRUD en una fracción del tiempo de desarrollo habitual. Con más de 40 componentes de interfaz de usuario integrados y conectores nativos para más de 50 servicios —incluyendo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API REST, Google Sheets y Stripe—, los equipos pueden crear aplicaciones basadas en datos sin escribir mucho código frontend.

Autoalojar ToolJet en tu propio VPS mantiene las configuraciones de herramientas internas, las credenciales de fuentes de datos y la lógica de negocio completamente dentro de tu infraestructura. Sin precios por usuario, sin límites de uso y sin acceso de terceros a tus datos operativos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ToolJet

Más de 50 conectores de fuentes de datos

Conéctate a bases de datos, API REST, puntos finales de GraphQL y herramientas SaaS, incluyendo Google Sheets, Stripe y Salesforce, sin escribir código de integración personalizado.

Creador visual de arrastrar y soltar

Compón diseños de UI a partir de más de 40 componentes predefinidos —tablas, formularios, gráficos, modales— sin escribir HTML ni CSS, y vincúlalos directamente a consultas de datos.

Lógica de JavaScript y Python

Agrega transformaciones de datos y lógica de negocio directamente en las consultas utilizando JavaScript o Python, manteniendo a los usuarios avanzados con control total sin salir de la plataforma.

Control de acceso basado en roles

Define permisos granulares por aplicación y espacio de trabajo para que cada miembro del equipo solo pueda acceder a las herramientas y los datos relevantes para su rol.

Sincronizar Git

Definiciones de aplicaciones con control de versiones mediante la sincronización con un repositorio Git, lo que permite revisiones de código, auditorías y reversiones para herramientas internas críticas.

¿Por qué ejecutar ToolJet en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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