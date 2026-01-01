ToolJet es una plataforma low-code de código abierto que ofrece a los equipos un creador visual de arrastrar y soltar para crear herramientas internas, paneles de administración y aplicaciones CRUD en una fracción del tiempo de desarrollo habitual. Con más de 40 componentes de interfaz de usuario integrados y conectores nativos para más de 50 servicios —incluyendo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API REST, Google Sheets y Stripe—, los equipos pueden crear aplicaciones basadas en datos sin escribir mucho código frontend.

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