Grafana es la plataforma de observabilidad de código abierto más popular del mundo, en la que confían más de 20 millones de usuarios para convertir datos de series temporales en paneles de control procesables. Se conecta a más de 100 fuentes de datos —Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, proveedores de la nube y más—, lo que permite a los equipos visualizar y recibir alertas sobre los datos de cada rincón de su infraestructura en una única interfaz unificada.

Alojar Grafana por tu cuenta en tu VPS elimina las tarifas de salida de la nube y los precios por puesto, a la vez que mantiene las configuraciones de los paneles de control, el historial de consultas y los datos de métricas completamente dentro de tu propia infraestructura: algo esencial para entornos sensibles al cumplimiento normativo y para los equipos que supervisan sistemas internos que no son accesibles desde la internet pública.